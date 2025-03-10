Novelbright、Zepp DiverCity公演より「Empire」ライブ映像公開
Novelbrightが3月26日、ライブ映像作品『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』をリリースする。同映像作品に特典収録されるZepp DiverCity公演より「Empire」ライブ映像が公開となった。
◆Novelbright 動画 / 画像
本映像作品は、2024年4月リリースのアルバム『CIRCUS』を携えて行われた全27公演ツアー＜Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜＞よりファイナル公演を完全収録したものだ。2024年10月に行われた同ツアーファイナル＜FINAL IN 姫路城 三の丸広場＞は、竹中雄大の出身地である兵庫県姫路市の世界文化遺産・姫路城の天守閣をバックに自身最大規模の会場として開催したもの。
Novelbrightは4月12日から大阪城ホールを皮切りに全国7都市でのアリーナツアー＜Novelbright ARENA TOUR 2025 〜Winding Road〜＞の開催も決定している。
■Blu-ray & DVD『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』
予約リンク：https://Novelbright.lnk.to/LIVETOUR2024
【Blu-ray盤(2枚組)】UMXK-1122/3 7,900円(税込)
【DVD盤(3枚組)】UMBK-1338/40 6,800円(税込)
▲Blu-ray盤
▲DVD盤
▼ライブ本編曲順
Magnificent
フェアリーテール
開幕宣言
-MC-
ラストシーン
サクリファイス
名残
-MC-
愛とか恋とか
Sensation
Everywhere I Go
Turn Back Time
-MC-
アイビー
また明日
雪の音
Cocytus
seeker
Empire
Morning Light
ツキミソウ
-MC-
Awesome Life
Mission
Sunny drop
-MC-
Walking with you
流星群
-ENCORE-
ODYSSEY
拝啓、親愛なる君へ
▼特典内容
●『Behind the scenes of CIRCUS tour』
●『Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)
Morning Light
青春旗
愛とか恋とか
雪の音
Empire
Awesome Life
Walking with you
●Blu-ray / DVD先着特典
・NOVELCITY会員限定特典：サコッシュ(本体サイズ：W240✕H175mm)
・セブンネットショッピング：缶バッチ(56mmサイズ)
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート
・拠点店(UNIVERSAL MUSIC STORE 、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYAなど)：マルチケース(ダブルポケットタイプ)
※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。
※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。
※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。
■＜2025 Novelbright ARENA TOUR＞
4月13日(日) 大阪城ホール
4月26日(土) 福岡・マリンメッセ福岡B館
5月24日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6月21日(土) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA
6月28日(土) 東京・有明アリーナ
6月29日(日) 東京・有明アリーナ
7月19日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
8月16日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
8月17日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
▼チケット
一般指定席：\8,800(税込)
スマイルシート：\5,000(税込)
関連リンク
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