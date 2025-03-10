■Blu-ray & DVD『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』





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2025年3月26日発売予約リンク：https://Novelbright.lnk.to/LIVETOUR2024【Blu-ray盤(2枚組)】UMXK-1122/3 7,900円(税込)【DVD盤(3枚組)】UMBK-1338/40 6,800円(税込)▼ライブ本編曲順Magnificentフェアリーテール開幕宣言-MC-ラストシーンサクリファイス名残-MC-愛とか恋とかSensationEverywhere I GoTurn Back Time-MC-アイビーまた明日雪の音CocytusseekerEmpireMorning Lightツキミソウ-MC-Awesome LifeMissionSunny drop-MC-Walking with you流星群-ENCORE-ODYSSEY拝啓、親愛なる君へ▼特典内容●『Behind the scenes of CIRCUS tour』●『Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)Morning Light青春旗愛とか恋とか雪の音EmpireAwesome LifeWalking with you●Blu-ray / DVD先着特典・NOVELCITY会員限定特典：サコッシュ(本体サイズ：W240✕H175mm)・セブンネットショッピング：缶バッチ(56mmサイズ)・Amazon.co.jp：ビジュアルシート・拠点店(UNIVERSAL MUSIC STORE 、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYAなど)：マルチケース(ダブルポケットタイプ)※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。