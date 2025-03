Novelbrightが3月26日、ライブ映像作品『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』をリリースする。同映像作品に特典収録されるZepp DiverCity公演より「Empire」ライブ映像が公開となった。本映像作品は、2024年4月リリースのアルバム『CIRCUS』を携えて行われた全27公演ツアー<Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜>よりファイナル公演を完全収録したものだ。2024年10月に行われた同ツアーファイナル<FINAL IN 姫路城 三の丸広場>は、竹中雄大の出身地である兵庫県姫路市の世界文化遺産・姫路城の天守閣をバックに自身最大規模の会場として開催したもの。

■Blu-ray & DVD『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』

2025年3月26日発売

予約リンク:https://Novelbright.lnk.to/LIVETOUR2024

【Blu-ray盤(2枚組)】UMXK-1122/3 7,900円(税込)

【DVD盤(3枚組)】UMBK-1338/40 6,800円(税込)





▲Blu-ray盤 ▲Blu-ray盤



▲DVD盤 ▲DVD盤

▼ライブ本編曲順

Magnificent

フェアリーテール

開幕宣言

-MC-

ラストシーン

サクリファイス

名残

-MC-

愛とか恋とか

Sensation

Everywhere I Go

Turn Back Time

-MC-

アイビー

また明日

雪の音

Cocytus

seeker

Empire

Morning Light

ツキミソウ

-MC-

Awesome Life

Mission

Sunny drop

-MC-

Walking with you

流星群

-ENCORE-

ODYSSEY

拝啓、親愛なる君へ





▼特典内容

●『Behind the scenes of CIRCUS tour』

●『Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜』at Zepp DiverCity(TOKYO)

Morning Light

青春旗

愛とか恋とか

雪の音

Empire

Awesome Life

Walking with you



●Blu-ray / DVD先着特典

・NOVELCITY会員限定特典:サコッシュ(本体サイズ:W240✕H175mm)

・セブンネットショッピング:缶バッチ(56mmサイズ)

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート

・拠点店(UNIVERSAL MUSIC STORE 、TOWER RECORDS、HMV、TSUTAYAなど):マルチケース(ダブルポケットタイプ)

※特典は先着で数に限りがございます。ご予約・ご購入の際は店舗/ECサイトにて特典の有無をご確認ください。

※また店舗によって特典の取り扱いのない店舗もございます。

※特典はお買い上げの際にお渡しいたします。

■<2025 Novelbright ARENA TOUR>

4月12日(土) 大阪城ホール

4月13日(日) 大阪城ホール

4月26日(土) 福岡・マリンメッセ福岡B館

5月24日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月21日(土) 愛知・Aichi Sky Expo ホールA

6月28日(土) 東京・有明アリーナ

6月29日(日) 東京・有明アリーナ

7月19日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

8月16日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

8月17日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

▼チケット

一般指定席:\8,800(税込)

スマイルシート:\5,000(税込)



関連リンク

◆Novelbright オフィシャルサイト

◆Novelbright オフィシャルX

◆Novelbright オフィシャルInstagram

◆Novelbright オフィシャルTikTok

◆Novelbright オフィシャルYouTubeチャンネル

その本編に加えて<Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜>の裏側を追った『Behind the scenes of CIRCUS tour』、さらに2024年5月に開催された<Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜> at Zepp DiverCity(TOKYO)から7曲が特典収録される。Novelbrightは4月12日から大阪城ホールを皮切りに全国7都市でのアリーナツアー<Novelbright ARENA TOUR 2025 〜Winding Road〜>の開催も決定している。