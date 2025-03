ヤバイTシャツ屋さんが5月7日、ライブBlu-ray/DVD『Tank-top of the DVD SPECIAL III -志摩スペイン村-』をリリースすることが発表となった。これに伴って同映像作品より志摩スペイン村の仲間たちとの夢の共演が実現した「かわE w/志摩スペイン村の仲間たち」ライブ映像が先行公開となった。同映像作品は、2024年5月11日および12日に三重・志摩スペイン村で初開催したワンマンライブ<ヤバイTシャツ屋さん “スペインのひみつ解明 ONE-MAN SHOW” in 志摩スペイン村 〜ザ・リベンジ〜>を収録したものだ。同ワンマンは2020年3月に同地での開催が企画されるも、新型コロナウイルスの影響で中止に。そしてコロナ禍を経て、リベンジ公演として開催されたものであり、2日間で約1万2000人を動員する満員御礼となった。

2025年5月7日(水)発売【Blu-ray盤(2枚組)】UMXK-1119/20 ¥7,800(税抜) ¥8,580(税込)【DVD盤(3枚組)】UMBK-1331/3 ¥6,800(税抜) ¥7,480(税込)詳細:https://yabaitshirtsyasan.com/news/236131/予約リンク:https://YabaT.lnk.to/TDS3●DVD / Blu-ray収録内容(収録内容共通)<ヤバイTシャツ屋さん “スペインのひみつ解明 ONE-MAN SHOW” in 志摩スペイン村 〜ザ・リベンジ〜>2024年5月11日〜12日@志摩スペイン村パルケエスパーニャ 内 シベレス広場特設会場▼DAY1・おもしろオープニング演出「フロート入場」・きっとパルケエスパーニャ・あつまれ!パーティーピーポー・Tank-top of the world・メロコアバンドのアルバムの3曲目ぐらいによく収録されている感じの曲・ちらばれ!サマーピーポー-MC-・天王寺経由してなんば・コンプライアンス・俺の友達が俺の友達と俺抜きで遊ぶ・Bluetooth Love・げんきもりもり!モーリーファンタジー-MC-・みんなでダンスタイム 〜ブエン ビアヘ〜・ZORORI ROCK!!!・ざつにどうぶつしょうかい・肩 have a good day -2018 ver.-・sweet memories・鬼POP激キャッチー最強ハイパーウルトラミュージック・かわE-MC-・k.r.k.r.・くそ現代っ子ごみかす20代・癒着☆NIGHT・サークルバンドに光を・Blooming the Tank-top・無線LANばり便利・ヤバみ・ハッピーウェディング前ソング w/志摩スペイン村の仲間たち-ENCORE-・喜志駅周辺なんもない・Universal Serial Bus・NO MONEY DANCE▼DAY2・おもしろオープニング演出「フロート入場 〜昨日とは違う曲で〜」・ヤバみ・とりあえず噛む・KOKYAKU満足度1位・ウェイウェイ大学生・NO MONEY DANCE-MC-・ちらばれ!サマーピーポー・君はクプアス・天王寺に住んでる女の子・リセットマラソン・泡 Our Music-MC-・みんなでダンスタイム 〜ブエン ビアヘ〜・スプラッピ スプラッパ・ZORORI ROCK!!!・L・O・V・E タオル・ダックスフンドにシンパシー・ハッピーウェディング前ソング-MC-・dabscription・Tank-top of the world・Tank-top in your heart・Tank-top Festival 2019・Blooming the Tank-top・Give me the Tank-top・無線LANばり便利・あつまれ!パーティーピーポー-ENCORE-・きっとパルケエスパーニャ w/志摩スペイン村の仲間たち・すこ。・ネコ飼いたい・かわE w/志摩スペイン村の仲間たち●おもしろ特典映像『おもしろ志摩スペイン村公演のおもしろメンバーのおもしろ様子』●購入者先着特典・タワーレコード:実写版タンクトップくんチェキ風トレカ(タワーレコード限定ver.)・ヴィレッジヴァンガード:実写版タンクトップくんチェキ風トレカ(ヴィレッジヴァンガード限定ver.)・その他拠点店(UNIVERSAL MUSIC STORE、HMV,TSUTAYA,楽天ブックスなど):実写版タンクトップくんチェキ風トレカ(拠点店ver.)・Amazon.co.jp:ビジュアルシート●<ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2025" in 志摩スペイン村>2日間限りの会場特典(2025年5月10日〜11日)→実写版タンクトップくんチェキ風トレカ(タンクフェス会場限定ver.)