PassCodeが2025年11月9日(日)に、ワンマンライブ「PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 ”DESTINEX”」を開催することを発表した。関連記事: PassCodeが新章突入 レーベル移籍、海外ツアー、成長と葛藤を南菜生が語る 2022年、当時、新型コロナウイルス感染対策の公演ガイドラインに従い、徹底した感染対策が施されるなか集まった規定最大キャパでソールドアウトを果たした日本武道館以来3年9か月ぶりとなるアリーナ公演となる。

本公演の発表に伴い、既報の13都市を回るアルバムリリースツアーのタイトルも解禁された。「PassCode DESTINY to the NEXT TOUR 2025」の名の通り、運命を超えていく、そして次の景色を掴みにいくという意味が込められている。また、同タイミングでオープンとなった『PassCode ¬YOKOHAMA BUNTAI 2025 ”DESTINEX”』の特設サイトには、メンバーそれぞれの想いと共に、コメントも寄せられている。昨年はレーベル移籍を果たし、全5都市を回る大規模なアジアツアーも経験。今年リリースが予定されているニューアルバムとともに、PassCodeは2025年に新たな道を切り開いてゆくことになりそうだ。■メンバーコメント南菜生2020年1月 日本武道館でライブをすると約束した数週間後、コロナウイルスが流行り音楽は不要不急と呼ばれライブはすべてキャンセルになった。2022年2月12日まだ家族ですら東京に来ることが難しい時期だった。ずっと楽しみにしていたけれど行けないというメッセージが数え切れないほど届いていた。歓声もない、シンガロングもない、想像とは全く違う武道館。ただ一人一人の腕に灯った光が"大丈夫、ここにいる"とずっと教えてくれていた。喜んでもらえて嬉しかった。楽しかったと言ったのも嘘じゃない。でも本当は少し寂しくて悔しかった。いつかみんなの歌や声を連れて戻って来ようと決めました。2025年11月9日またあの場所に連れて行くために、そしてもっと先に進むために、横浜BUNTAI公演を開催します。3年かかったけれどアリーナにハッカーの声を連れていける。あの頃より更にPassCodeらしい姿で。私達はPassCodeの可能性を信じてる。あの夜を一緒に迎えにいこう。高嶋楓色んな舞台に立ち沢山の活動をしてきた十数年、皆と着実に一歩ずつ歩んできたからこそ、PassCodeはまだ挑戦し続ける事をやめたくないと思っています、三年前皆の歌声を聴く事が出来なかったけれど、やっぱりPassCodeのライブには皆の声が必要です、鼓膜やぶれそうになりたいです、もう一度アリーナ公演で一緒に歌いましょう。大上陽奈子約3年前、日本武道館で開催したPassCodeにとって初めてのアリーナ公演。沢山のファンの方々が発表から当日までとても楽しみにしてくれて、特別な1日になりました。ここにみんなの歓声や歌声が混ざったら、どうなっちゃうんだろう!また雰囲気の違った、更に素晴らしい光景が見れるんじゃないかなと、再びアリーナでライブできる機会を楽しみにしていました。11月9日、横浜BUNTAIでみんなの声が聞けるのを楽しみにしています!また一つ、思い出を一緒に増やしましょう〜!有馬えみり日々変わり続ける音楽シーンの中で、変わらず挑戦を続けるPassCodeと変わらず好きだと言ってくれる人達へPassCodeを好きで良かった!と、これからの人生で何度でも胸を張れるぐらいの思い出を作りましょうそして他の誰でもなく、私がPassCodeになった理由を証明します!<ライブ情報>「PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 ”DESTINEX”」2025年11月9日(日)神奈川・横浜BUNTAIチケット料金:Linkageスタンディング&指定席 \11,000 / 指定席 \7,700 / 学割チケット(指定席のみ) \5,500※紙チケット (税込・スタンディングは入場整理番号付)※Linkageメンバー皆様にピクチャーチケットをプレゼント。http://itony-live.co.jp/ps-buntai/現体制初のアルバムリリースを記念した全国ツアー「PassCode DESTINY to the NEXT TOUR 2025」5月24日(土)神奈川・横浜BayHall5月31日(土)兵庫・Harbor Studio6月1日(日)大阪・GORILLA HALL OSAKA6月19日(木)北海道・cube garden6月21日(土)北海道・小樽 GOLDSTONE6月28日(土)京都・KYOTO MUSE6月29日(日)静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA7月5日(土)福岡・BEAT STATION7月6日(日)広島・LIVE VANQUISH7月11日(金)宮城・仙台Rensa7月12日(土)福島・郡山Hip Shot Japan7月18日(金)愛知・THE BOTTOM LINE7月23日(水)東京・Spotify O-EASTチケット料金:オールスタンディング \5,800 / 学割チケット \3,800(税込・入場時ドリンク代必要・入場整理番号付)※Linkageメンバー皆様に各地デザイン別ピクチャーチケットをプレゼント。https://passcode-official.com/topics/detail/index/1733PassCodeオフィシャルサイト https://passcode-official.com