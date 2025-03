フレンチの名店「ラフィナージュ」の高良シェフが監修するネオビストロが大手町に出現！

食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの森脇慶子さんがおすすめするのは、フレンチの名店「ラフィナージュ」の高良シェフが監修するネオビストロ「Art de Vivre (アールドヴィーヴル)」です。

食通が見いだした、今月の新店

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない!」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回は、フードライターの森脇慶子さんが推薦する、フレンチの名店「ラフィナージュ」の高良シェフが監修するネオビストロ「Art de Vivre (アールドヴィーヴル)」を紹介します。

教えてくれる人

森脇 慶子

「dancyu」や女性誌、グルメサイトなどで広く活躍するフードライター。感動の一皿との出合いを求めて、取材はもちろんプライベートでも食べ歩きを欠かさない。特に食指が動く料理はスープ。著書に「東京最高のレストラン(共著)」(ぴあ)、「行列レストランのまかないレシピ」(ぴあ)ほか。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「Art de Vivre」です

「パテドカンパーニュ」(写真奥)と「鴨胸肉のスモークとレンズ豆」(写真手前) 写真:お店から

森脇さん

アラカルトで好きな料理を好きなように楽しめるお店です。コースもありますが、好きなものを自分のペースで味わえるのはうれしいですね。しっかりワインを飲みたい気分なら「パテドカンパーニュ」などでゆっくりと楽しみ、最後にガツンとステーキフリットで締めるのもよし。軽く仕上げたい時は「ニース風サラダ」に「本日のスープ」「鴨胸肉のスモークとレンズ豆」でグラスワイン(もしくはグラスシャンパーニュ)という使い方も可能。もちろん、前菜からデザートまで堪能できるオリジナルのコースを味わうのもOKと、使い勝手の良さも魅力です。

写真:お店から

Q. 「Art de Vivre」でおすすめしたいメニューを教えてください

A. 「塩鱈のブランダード」920円と「仔羊の煮込みナヴァランと季節野菜のコンビネーション」3,900円です

「仔羊の煮込みナヴァランと季節野菜のコンビネーション」 写真:お店から

森脇さん

最近、ありそうでない「塩鱈のブランダード」や「仔羊の煮込みナヴァラン」などが、個人的には懐かしく、食べたかった逸品。ほかにも「ポークリエット」「フリカッセ」など、ビストロの定番メニューがそろっているのがうれしいですね。1皿の量もガッツリ2人分はあるので、複数人でシェアすると少しずついろいろ味わえ、価格的にもリーズナブルに仕上がります。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Art de Vivre住所 : 東京都千代田区大手町2-3-1 プレイスウエストタワー B1FTEL : 050-5595-6353

文:森脇慶子、食べログマガジン編集部

