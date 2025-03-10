本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (10日大引け後 発表分)
※3月19日、東証スタンダード市場に上場予定のメディックス <331A> [東証Ｓ]、東証プライム市場に上場予定のＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]は10日、公開価格を発表した。
●メディックス <331A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：3月19日
事業内容：クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インター
ネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業
公開価格：800円
仮条件：760円～800円
想定発行価格：860円
上場時発行済み株式数：808万株
公募：50万株
売り出し：180万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万5000株
ブックビルディング期間：3月3日～7日
公開価格決定日：3月10日
申込期間：3月11日～14日
払込日：3月18日
主幹事：みずほ証券
●ＪＸ金属 <5016>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：3月19日
事業内容：半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、
金属の製錬、リサイクル
公開価格：820円
仮条件決定日：810円～820円
想定発行価格：862円
上場時発行済み株式数：9億2846万3102株
売り出し：4億6516万0100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限6977万4000株
ブックビルディング期間：3月3日～7日
公開価格決定日：3月10日
申込期間：3月11日14～日
受渡期日：3月19日
主幹事：大和証券
[2025年3月10日]
株探ニュース