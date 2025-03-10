

※3月19日、東証スタンダード市場に上場予定のメディックス <331A> [東証Ｓ]、東証プライム市場に上場予定のＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]は10日、公開価格を発表した。



●メディックス <331A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：3月19日



事業内容：クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インター

ネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業



公開価格：800円

仮条件：760円～800円

想定発行価格：860円



上場時発行済み株式数：808万株

公募：50万株

売り出し：180万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万5000株

ブックビルディング期間：3月3日～7日

公開価格決定日：3月10日

申込期間：3月11日～14日

払込日：3月18日



主幹事：みずほ証券



●ＪＸ金属 <5016>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：3月19日



事業内容：半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、

金属の製錬、リサイクル



公開価格：820円

仮条件決定日：810円～820円

想定発行価格：862円



上場時発行済み株式数：9億2846万3102株

売り出し：4億6516万0100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限6977万4000株

ブックビルディング期間：3月3日～7日

公開価格決定日：3月10日

申込期間：3月11日14～日

受渡期日：3月19日



主幹事：大和証券



[2025年3月10日]





株探ニュース

