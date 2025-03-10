※3月19日、東証スタンダード市場に上場予定のメディックス <331A> [東証Ｓ]、東証プライム市場に上場予定のＪＸ金属 <5016> [東証Ｐ]は10日、公開価格を発表した。

●メディックス <331A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：3月19日

　事業内容：クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インター
　　　　　　ネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業

　公開価格：800円
　仮条件：760円～800円
　想定発行価格：860円

　上場時発行済み株式数：808万株
　公募：50万株
　売り出し：180万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限34万5000株
　ブックビルディング期間：3月3日～7日
　公開価格決定日：3月10日
　申込期間：3月11日～14日
　払込日：3月18日

　主幹事：みずほ証券

●ＪＸ金属 <5016>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：3月19日

　事業内容：半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、
　　　　　　金属の製錬、リサイクル

　公開価格：820円
　仮条件決定日：810円～820円
　想定発行価格：862円

　上場時発行済み株式数：9億2846万3102株
　売り出し：4億6516万0100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限6977万4000株
　ブックビルディング期間：3月3日～7日
　公開価格決定日：3月10日
　申込期間：3月11日14～日
　受渡期日：3月19日

　主幹事：大和証券

[2025年3月10日]


株探ニュース