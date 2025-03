さっぱりとした柑橘系の香り！リーフ＆ボタニクス「ボディシート　レモンライム」

松山油脂は、リーフ&ボタニクスから、春夏限定「レモンライム」を2025年3月12日(水)に発売します。

リーフ&ボタニクス「ボディシート レモンライム」

製品名 : ボディシート レモンライム 16枚 660円

ボディミスト レモンライム 100mL 1,298円

ボディスクラブ レモンライム 240g 1,606円

ボディソープ レモンライム 400mL 1,375円

マザーソープ レモンライム 90g 517円

ハンドソープ レモンライム 250mL 869円

ハンドガードジェル レモンライム 50g 1,298円

※価格はすべて税込表示です。

成分 : パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 : 2025年3月12日(水)一般発売

2025年は新製品として「ボディシート」が仲間入り。

初夏から残暑にかけて、暑さのなかでも快適に過ごすためのボディケアが一層充実しました。

■さらりと清潔、潤いは保ってベタつかない

2025年注目の「ボディシート」は、化粧水をたっぷり含んだシートです。

腕や首筋、髪の生え際から汗でベタついた髪まで、身体にも頭にも使えます。

保湿成分イノシトール配合で、潤いを維持しながら肌の感触はさらりとするように処方しました。

シートは厚手のメッシュタイプ、肌を拭ったときの摩擦刺激を軽減します。

日常的に持ち歩けば初夏から残暑まで、外出先でも肌をサッと清潔にできます。

■天然の香りと肌にほどよい清涼感

レモンライムの2025年のラインアップはボディシート、ボディミスト、ボディスクラブ、ボディソープ、マザーソープ、ハンドソープ、ハンドガードジェルの7アイテムです。

レモンとライムをブレンドした、さっぱりとした柑橘系の香りと、薄荷の清涼感を凝縮したメントールの作用で、暑さのなかでも、ひんやりとさわやかなひとときを過ごせます。

