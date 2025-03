牡蠣の濃厚スープ！炭火焼濃厚中華そば「春牡蠣の中華そば」

人気漫画『女優めし』でも紹介された東京都の『炭火焼濃厚中華そば』2店舗(海富道・大覇道)から、春限定の新メニュー「春牡蠣の中華そば」を提供開始します。

炭火焼濃厚中華そば「春牡蠣の中華そば」

価格 :1,300円(税込)

提供店舗:炭火焼濃厚中華そば 海富道(東京都千代田区神田鍛冶町3-3-2)

炭火焼濃厚中華そば 大覇道(東京都墨田区江東橋3-12-8 O.T.Kビル)

提供期間:2025年3月1日〜春季限定

URL :食べログ店舗ページ

「牡蠣といえば冬」と思われがちですが、実は春に旬を迎える「春牡蠣」も注目されています。

「牡蠣といえば冬」と思われがちですが、実は春に旬を迎える「春牡蠣」も注目されています。

春の牡蠣は冬のものよりも身がふっくらとして甘みが強く、よりまろやかな味わいが特徴です。

【メニューの特徴】

「牡蠣の中華そば」は、新鮮な春牡蠣を贅沢に使用し、じっくり煮出した出汁で仕上げた濃厚かつまろやかなスープが特徴です。

牡蠣に含まれる亜鉛やタウリンは、新生活での疲れを癒し、活力を与えてくれる効果が期待できます。

【春牡蠣ならではの味わい】

●春牡蠣の濃厚出汁 :甘みが強く、コクのある牡蠣スープが口の中に広がります。

●牡蠣の炭火焼をまるごとスープに:香ばしく焼き上げ、旨みをさらに引き出しました。

●低加水麺との相性 :牡蠣の濃厚スープと茹で上がりにもこだわった低加水麺との相性は抜群です。

●春の香りを感じる柑橘アクセント:ほんのり酢橘を加え、爽やかさを演出。

