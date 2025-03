ピーターが描かれた可愛らしいプレート！ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェが2025年3月19日(水)に10周年を迎えます。

オリジナル限定プレート付きストロベリーアフタヌーンティーの提供やピーターラビット(TM)とのグリーティングを開催します。

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ

また、グランドメニューのリニューアルや物販購入、飲食特典として10周年記念オリジナルトートバッグの用意等盛りだくさん!

<ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ ストロベリーアフタヌーンティー 〜オリジナル限定プレート付き〜>

【ストロベリーアフタヌーンティー】

※1名様 4,950円(税込)/写真は2名様分となります。

自由が丘店にて10周年を記念したスペシャルアフタヌーンティーがスタートします!

定番のスコーンはもちろん、みずみずしい苺を使用したデザートや選べるドリンクの付いた可愛らしいアフタヌーンティーです。

今回のピーターが描かれた可愛らしいプレートはブルーを用意!

こちらのメニューを注文頂いた方のみの限定グッズです♪苺の甘い香りに包まれたアフタヌーンティーをピーターたちと一緒にゆったり楽しめます。

■実施期間:実施中、ノベルティがなくなり次第終了

<ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘 グランドメニューがリニューアル!>

【グランドメニューリニューアル】

《ピーターラビット(TM)ガーデンカフェのおすすめセット》

「マグレガーさんの季節の野菜畑」や「お父さんのパイ?スープ」をはじめ、ピーターラビットの世界を感じられる可愛らしい選べるデザートと、選べるドリンクのセットメニューが仲間入りしました♪

【キッズアフタヌーンティー】

キッズアフタヌーンティーは、ノベルティの配布方法がガチャピーへ変更になりました!

何が出るかは回してみてからのお楽しみ。

アフタヌーンティーとあわせて楽しめます!

■開始日:2025年3月19日(水)

<ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘 「10周年記念オリジナルトートバッグ」プレゼント♪>

【オリジナルトートバッグ】

■実施期間:2025年3月21日(金)〜なくなり次第終了

■獲得条件:店内飲食・物販を合わせたお会計税込3,000円以上利用の方、先着200名様にプレゼント。

ここでしか手に入らない数量限定になります。

<ピーターラビットが遊びにやってくる!ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘 グリーティングイベント♪>

【ピーターラビット(TM)】

■開催日 :2025年3月22日(土)、23日(日) 2日間

■開催日程:両日2回 12:30〜、15:00〜(それぞれ30分程度を予定)

※混雑時ピーターとのお写真希望の方は、多少お待ちいただく場合があります。

<ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘 「10周年記念ハッピーバッグ」が数量限定で発売♪>

【10周年記念ハッピーバッグ】

■販売開始日:2025年春頃〜なくなり次第終了

■販売金額 :5,500円(税込)…店舗販売/オンラインショップ ※各100個限定

11,000円(税込)…※10個限定

自由が丘でしか購入できないガーデンカフェオリジナルのグッズが詰まった可愛らしいハッピーバッグです!

2025年の10周年記念はイベントが盛りだくさん!

ピーターたちと一緒に10周年記念をお祝いしませんか?ご来店心よりお待ちしています!

【店舗情報】

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘

所在地 :東京都目黒区自由が丘1-25-20自由が丘MYU 1F

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2025

