来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指すチェルシーはプレミアリーグ第28節でレスター・シティと対戦。現在降格圏に沈むレスターをホームに迎えたチェルシーは後半60分にスペイン代表DFマルク・ククレジャの2戦連発となる豪快なミドルシュートが決勝点となり、1-0と苦しみながらも勝ち点3を手にした。



この試合で注目を浴びたのがチェルシーの絶対的エース、22歳のイングランド代表MFコール・パルマー。昨季に引き続き今季も圧巻の活躍でチェルシーを牽引しているパルマーだが、直近のリーグ戦6試合では得点やアシストといった目に見えた結果が出ておらず、前節は決定機を逃す場面も。そして迎えた今節は前半22分にPKを獲得するもここ数試合得点から離れていることが影響したせいかまさかの失敗。これまでプレミアリーグで12本連続でPKを成功させていた名手パルマーだが、プロキャリア初のPK失敗となってしまった。





