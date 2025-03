「bad apple」の意味は？悪いりんごでなにを表す...？【1分英会話】

正解は「問題児、悪影響を及ぼす人」でした!

日本語でも、まわりに悪影響を与える人を「腐ったみかん」と表現することがあります。

英語ではみかんではなく、りんごで表すのがおもしろいですね。

A:「He always causes the problems.」

(彼はいつも問題を起こしている)

B:「He seems like a bad apple.」

(まわりに悪影響を与えているようだね)