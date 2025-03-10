¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡Ê20¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÉ÷·Ê¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¡°æÍüè½²Ú¡Ê20¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¤é¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡Ê20¡Ë¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¹õ¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï°æ·å¹°·Ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡À¤¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂç¹Í»¡»þÂå¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Á´°÷¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¹Í»¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ç¡¢¹Í»¡³¦·¨¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¿·´ë²è¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¡¢Á´Éô¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥°¥é¥Ó¥¢²á¾ê¹Í»¡¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¹Í»¡¤ò¹Ô¤¦¹Í»¡²¦¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼µÈ²¬¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¤Î´äºê¤¦Âç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂçËÜÌ¿¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ê¡°æÍüè½²Ú¡Ê20¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ç¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼¤ËÂçÈ´Å§¤·¤¿Ê¡°æ¡£2025Ç¯¡¢ÇúÇä¤ì´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡°æ¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥Ë¥»ÈÖÁÈ¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î»£±Æ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤ò¹Í»¡²¦¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±ÆÉ÷·Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï»×¤ï¤º¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢Ï¤ÉÛ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê»£±ÆÉ÷·Ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Èµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¡°æ¤Ë¥Î¥Ö¤¬¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ê¡°æ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î´¶¤¸¤Î¤Í¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤µ¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£