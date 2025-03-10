サザンオールスターズが、NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」より、「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」のライブ映像を公開した。

「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」は、サザンオールスターズがデビュー20周年を迎えた1998年にリリースされ、当時のドラマ主題歌や飲料系TVCMソングとしても広く親しまれた楽曲。許されぬ恋をテーマにしながらも、軽快なリズムと耳に残るメロディが長きに渡り愛され、ライブで披露されるたびに観客を大きく沸かせてきた。

“最後の夏フェス出演”として2024年9月に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA＞では、イントロのメロディが演奏されるや否や客席からは大歓声が巻き起こった。海にほど近いロケーションでありながら、木々に囲まれた夜の国営ひたち海浜公園を夜景きらめくロマンチックな港街に様変わりさせたマジカルなサザンのパフォーマンスはもちろんのこと、会場を埋め尽くした5万人の観客が楽曲に身を委ね手拍子を揃える様子は必見。

さらに、来るニューアルバムのリリースを待ち切れないファンのため、アルバム収録曲のうち既に配信シングルとしてリリースされている楽曲6曲を最新曲から順にまとめたプレイリスト「まつ“THANK YOU SO MUCH”」も公開された。

プレイリスト「リリースを“まつ”THANK YOU SO MUCH」
https://taishita.lnk.to/matsuTHANKYOUSOMUCH



番組情報

『サザンオールスターズ スペシャル〜テレビからの贈り物〜』
出演:サザンオールスターズ
聞き手:桑子真帆アナウンサー
https://www.nhk.jp/g/music/blog/4ts38z0rmvx/
＜放送予定＞
●3月21日（金）午後7：30〜8：42 NHK総合

リリース情報

16th オリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』

2025年3月19日（水）リリース
特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
完全生産限定盤A 品番：VIZL-3000　 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]
完全生産限定盤B 品番：VIZL-3001　 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]
通常盤 品番: VICL-67300 価格：\3,960(税込) [CD]
アナログ盤 品番：VIJL-62400〜1 価格：\5,500(税込) [2LP]
※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。

1.恋のブギウギナイト　（フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌／ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング）
2.ジャンヌ・ダルクによろしく　（TBS系スポーツ2024テーマ曲）
3.桜、ひらり
4.暮れゆく街のふたり
5.盆ギリ恋歌　（DAM「Singing」2023 Special Project CMソング）
6.ごめんね母さん
7.風のタイムマシンにのって
8.史上最恐のモンスター
9.夢の宇宙旅行（ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング／nishikawa[エアー]TVCMソング）
10.歌えニッポンの空
11.悲しみはブギの彼方に
12.ミツコとカンジ
13.神様からの贈り物
14.Relay〜杜の詩　（ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング）

完全生産限定盤SPECIAL DISC
Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA
女呼んでブギ
ジャンヌ・ダルクによろしく
My Foreplay Music

神の島遥か国
栄光の男
愛の言霊(ルビ：ことだま)〜Spiritual Message〜
いとしのエリー
思い過ごしも恋のうち
東京VICTORY
真夏の果実
恋のブギウギナイト
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
マチルダBABY
ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
みんなのうた
マンピーのG★SPOT
希望の轍
勝手にシンドバッド

完全生産限定盤SPECIAL BOOK
「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」
桑田佳祐が本作について“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出すメンバーとミュージシャン等による徹底楽曲解説を掲載した両A面スペシャルブック。表紙・裏表紙含む全〇〇ページ！

ライブ・イベント情報

＜よむ“THANK YOU SO MUCH”展＞

3月14日（金）〜3月17日（月）
＜会場＞イオンモール沖縄ライカム 1階 グランドスクエア
https://okinawarycom-aeonmall.com/

■入場・観覧料　無料
■展示会特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_yomuten

ライブ・イベント情報

＜サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞

3月15日（土）開場16:00 開演17:00
3月16日（日）開場15:30 開演16:30
会場：沖縄アリーナ

4月 2日（水）開場17:00 開演18:30
4月 3日（木）開場17:00 開演18:30
会場：横浜アリーナ

4月12日（土）開場15:00 開演17:00
4月13日（日）開場15:00 開演17:00
会場：みずほPayPayドーム福岡

4月23日（水）開場16:30 開演18:30
4月24日（木）開場16:30 開演18:30
会場：バンテリンドーム ナゴヤ

5月10日（土）開場15:00 開演17:00
5月11日（日）開場14:00 開演16:00
会場：大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）

5月17日（土）開場15:00 開演17:00
5月18日（日）開場14:00 開演16:00
会場：京セラドーム大阪

5月28日（水）開場16:00 開演18:30
5月29日（木）開場16:00 開演18:30
会場：東京ドーム

チケット料金　全席指定　11,000円（税込）
※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

関連リンク

◆サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト
◆サザンオールスターズ 公式Instagram
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube