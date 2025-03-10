サザンオールスターズ、NEWオリジナル・アルバムより「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」のライブ映像を公開
サザンオールスターズが、NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』の完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC「Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」より、「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」のライブ映像を公開した。
「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」は、サザンオールスターズがデビュー20周年を迎えた1998年にリリースされ、当時のドラマ主題歌や飲料系TVCMソングとしても広く親しまれた楽曲。許されぬ恋をテーマにしながらも、軽快なリズムと耳に残るメロディが長きに渡り愛され、ライブで披露されるたびに観客を大きく沸かせてきた。
さらに、来るニューアルバムのリリースを待ち切れないファンのため、アルバム収録曲のうち既に配信シングルとしてリリースされている楽曲6曲を最新曲から順にまとめたプレイリスト「まつ“THANK YOU SO MUCH”」も公開された。
プレイリスト「リリースを“まつ”THANK YOU SO MUCH」
https://taishita.lnk.to/matsuTHANKYOUSOMUCH
番組情報
出演:サザンオールスターズ
聞き手:桑子真帆アナウンサー
https://www.nhk.jp/g/music/blog/4ts38z0rmvx/
＜放送予定＞
●3月21日（金）午後7：30〜8：42 NHK総合
リリース情報
2025年3月19日（水）リリース
特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
『THANK YOU SO MUCH』特設サイト https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch
完全生産限定盤A 品番：VIZL-3000 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(Blu-ray)+SPECIAL BOOK]
完全生産限定盤B 品番：VIZL-3001 価格：\9,680 (税込) [CD+SPECIAL DISC(DVD)+SPECIAL BOOK]
通常盤 品番: VICL-67300 価格：\3,960(税込) [CD]
アナログ盤 品番：VIJL-62400〜1 価格：\5,500(税込) [2LP]
※完全生産限定盤に付属するSPECIAL DISC・SPECIAL BOOKの詳細については後日発表致します。
1.恋のブギウギナイト （フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」主題歌／ユニクロ「年末祭・新年祭」TV CMソング）
2.ジャンヌ・ダルクによろしく （TBS系スポーツ2024テーマ曲）
3.桜、ひらり
4.暮れゆく街のふたり
5.盆ギリ恋歌 （DAM「Singing」2023 Special Project CMソング）
6.ごめんね母さん
7.風のタイムマシンにのって
8.史上最恐のモンスター
9.夢の宇宙旅行（ユニクロ「ジーンズ」TVCMソング／nishikawa[エアー]TVCMソング）
10.歌えニッポンの空
11.悲しみはブギの彼方に
12.ミツコとカンジ
13.神様からの贈り物
14.Relay〜杜の詩 （ユニクロ「ヒートテック」TVCMソング）
完全生産限定盤SPECIAL DISC
Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA
女呼んでブギ
ジャンヌ・ダルクによろしく
My Foreplay Music
海
神の島遥か国
栄光の男
愛の言霊(ルビ：ことだま)〜Spiritual Message〜
いとしのエリー
思い過ごしも恋のうち
東京VICTORY
真夏の果実
恋のブギウギナイト
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
マチルダBABY
ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
みんなのうた
マンピーのG★SPOT
希望の轍
勝手にシンドバッド
完全生産限定盤SPECIAL BOOK
「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」
桑田佳祐が本作について“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出すメンバーとミュージシャン等による徹底楽曲解説を掲載した両A面スペシャルブック。表紙・裏表紙含む全〇〇ページ！
ライブ・イベント情報
3月14日（金）〜3月17日（月）
＜会場＞イオンモール沖縄ライカム 1階 グランドスクエア
https://okinawarycom-aeonmall.com/
■入場・観覧料 無料
■展示会特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_yomuten
ライブ・イベント情報
3月15日（土）開場16:00 開演17:00
3月16日（日）開場15:30 開演16:30
会場：沖縄アリーナ
4月 2日（水）開場17:00 開演18:30
4月 3日（木）開場17:00 開演18:30
会場：横浜アリーナ
4月12日（土）開場15:00 開演17:00
4月13日（日）開場15:00 開演17:00
会場：みずほPayPayドーム福岡
4月23日（水）開場16:30 開演18:30
4月24日（木）開場16:30 開演18:30
会場：バンテリンドーム ナゴヤ
5月10日（土）開場15:00 開演17:00
5月11日（日）開場14:00 開演16:00
会場：大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）
5月17日（土）開場15:00 開演17:00
5月18日（日）開場14:00 開演16:00
会場：京セラドーム大阪
5月28日（水）開場16:00 開演18:30
5月29日（木）開場16:00 開演18:30
会場：東京ドーム
チケット料金 全席指定 11,000円（税込）
※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour
関連リンク
◆サザンオールスターズ 公式Instagram
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube