timelesz、8人体制で『CDTVライブ！ライブ！』初登場 「Rock this Party」フルサイズテレビ初披露！
3月17日19時から放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に、8人体制になったtimeleszが初登場することが発表された。新体制始動を飾る新曲「Rock this Party」をフルサイズテレビ初披露する。
【写真】原嘉孝、目黒蓮を「素直に応援できない」過去から成長 「タイプロ」にかける“夢”も告白
既存メンバーの佐藤勝利・菊池風磨・松島聡に加え、大きな話題を呼んだ新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」（通称「タイプロ」）を経て、寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝の5名が加入した新体制のtimeleszが、『CDTVライブ！ライブ！』に初登場！
“最高の仲間と一緒に夢を叶えよう”という、新メンバーオーディションで歩んできた軌跡や感情を歌詞に盛り込んだ、聴く人の背中を押す前向きソング「Rock this Party」をフルサイズテレビ初披露する。
■3月17日『CDTVライブ！ライブ！』
出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
・ISSA「PROMISE」
・WEST.「A.H.O.」
・SG「僕らまた（吹奏楽 ver.）」
・SixTONES「バリア」
・timelesz「Rock this Party」
・BABYMONSTER「DRIP」
・ME:I「MUSE」
・Little Glee Monster「For Decades」
＜SPライブ＞
・Creepy Nuts
timeleszが出演する『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月17日19時放送。
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■3月17日『CDTVライブ！ライブ！』
出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
・ISSA「PROMISE」
・WEST.「A.H.O.」
・SG「僕らまた（吹奏楽 ver.）」
・SixTONES「バリア」
・timelesz「Rock this Party」
・BABYMONSTER「DRIP」
・ME:I「MUSE」
・Little Glee Monster「For Decades」
＜SPライブ＞
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timeleszが出演する『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて3月17日19時放送。