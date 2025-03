HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、3月7日にリリースした最新デジタルシングル「IS THIS LOVE」のミュージックビデオを公開した。「IS THIS LOVE」は、昨年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート”Billboard 200”に初のランクインを果たした2nd Mini Album『AWE』の収録曲で、XGならではのユニークなサウンドと鋭い感性で多くのリスナーに強い印象を残した。先日、資生堂のサンケアブランド「アネッサ」のGlobal Campaign Songにも決定した本楽曲は、現在開催中のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL”」で初めてパフォーマンスが披露されると、SNSでそのパフォーマンス映像が瞬く間に拡散され、その影響で、音楽ストリーミングの再生回数が約5.5倍に増え、国内外の多くのユーザーがSNSにそのダンスパフォーマンス動画を公開していた。

3月7日にリカットシングルとしてリリースされた今作には、原曲とは全く異なるアプローチで制作され、繊細なタッチと暖かいメロディーの中にXG特有の神秘的で幻想的な雰囲気を与えるピアノバージョンも収録されている。本日公開された「IS THIS LOVE」のミュージックビデオは、1つの形だけでは定義することのできない、家族愛、友情、仲間愛、そして純粋な愛情など、様々な「愛」の瞬間が集まってできた世界を描いており、XGが非日常的なシーンと予想外の展開を通して、様々な愛の形を経験して「愛のエネルギー」を見つけ出し、「これは愛なのか?」という問いを投げかけている。XGは現在、初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL”」を開催しており、この後、3月15日、16日の大阪公演、3月の中国追加公演(杭州、上海、北京、成都)、4月の中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)、そして、先日発表されたツアーファイナルの東京ドーム公演を控える。また、今年4月には、アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」(Coachella Valley Music and Arts Festival)に、日本人アーティストとして唯一となる出演を果たす。<リリース情報>XG「IS THIS LOVE」配信中=収録曲=1. IS THIS LOVE2. IS THIS LOVE (Piano Ver.)3. IS THIS LOVE (Instrumental)4. IS THIS LOVE (Piano Ver.) (Instrumental)XG Official Website: http://xgalx.com/xg/