Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢WBC1°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡¡Á°²¦¼Ô¥â¥í¥ËーÀï¾¡Íø¤Ç¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡È¾å°Ì¥é¥ó¥«ー¡É¤Ë¡¡IBF¤â4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¼«¿È½é¤ÎÀ¤³¦1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢WBA¤ÈWBO¤Ç¤Ï2°Ì¡¢IBF¤Ç¤â4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾å°Ì¥é¥ó¥«ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£IBF¤Ç¤Ï13°Ì¤«¤é4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
Æá¿ÜÀî¤Ï2·î24Æü¤ËÁ°À¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¸¥§ー¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ëー¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È53.9¥¥í·ÀÌó¤Î10²óÀï¤òÆ®¤¤¡¢È½Äê3ー0¤Ç¾¡Íø¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀïÀÓ¤ò6Àï6¾¡¡Ê2KO¡Ë¤ÈÌµÇÔµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢WBC¤Ç¤Ï3°Ì¤«¤é1°Ì¤ËÉâ¾å¡£IBF¤Ç¤ÏÁ°²ó13°Ì¤«¤é4°Ì¤ÈÂçÉý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Æ±³¬µé¤Î²¦¼Ô¤Ï30Àï30¾¡¡Ê23KO¡Ë¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¡£2°Ì¤Ï48Àï44¾¡¡Ê28KO¡Ë4ÇÔ¤ÇÁ°¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï22Àï20¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¤ÇÁ°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10
²¦¼Ô¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë
1°Ì¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë
2°Ì¡¡¥Õ¥¢¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¥À¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
3°Ì¡¡°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë
4°Ì¡¡¥Á¥ãー¥êー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
5°Ì¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
6°Ì¡¡Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë
7°Ì¡¡¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥®ー¥±¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
8°Ì¡¡¥¸¥§ー¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ëー¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
9°Ì¡¡¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½ー¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë
10°Ì¡¡¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë