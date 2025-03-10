timelesz、新体制で「CDTV」初出演決定 新曲「Rock this Party」フルサイズテレビ初披露
【モデルプレス＝2025/03/10】TBSでは、3月17日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』を2時間にわたって生放送。これまでに第1弾アーティストとしてISSA、WEST.、SG、Creepy Nuts、SixTONES、BABYMONSTER、ME:I、Little Glee Monsterの出演が発表されていたが、このたび第2弾としてtimeleszの出演が決定した。
【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス
既存メンバーの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡に加え、話題を呼んだ新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」（通称「タイプロ」）を経て、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加入したtimeleszが今回、新体制で同番組に初登場。「最高の仲間と一緒に夢を叶えよう」という、新メンバーオーディションで歩んできた軌跡や感情を歌詞に盛り込んだ、聴く人の背中を押す前向きソング「Rock this Party」をフルサイズテレビ初披露する。（modelpress編集部）
ISSA「PROMISE」
WEST.「A.H.O.」
SG「僕らまた（吹奏楽ver.）」
SixTONES「バリア」
timelesz「Rock this Party」
BABYMONSTER「DRIP」
ME:I「MUSE」
Little Glee Monster「For Decades」
【SPライブ】
Creepy Nuts
【Not Sponsored 記事】
◆timelesz、8人体制で「CDTV」初登場
既存メンバーの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡に加え、話題を呼んだ新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」（通称「タイプロ」）を経て、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加入したtimeleszが今回、新体制で同番組に初登場。「最高の仲間と一緒に夢を叶えよう」という、新メンバーオーディションで歩んできた軌跡や感情を歌詞に盛り込んだ、聴く人の背中を押す前向きソング「Rock this Party」をフルサイズテレビ初披露する。（modelpress編集部）
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
ISSA「PROMISE」
WEST.「A.H.O.」
SG「僕らまた（吹奏楽ver.）」
SixTONES「バリア」
timelesz「Rock this Party」
BABYMONSTER「DRIP」
ME:I「MUSE」
Little Glee Monster「For Decades」
【SPライブ】
Creepy Nuts
【Not Sponsored 記事】