運動は健康にとって重要だということは広く知られていますが、新たに運動プログラムに参加した人の50%が数カ月以内に脱落してしまうなど、運動習慣を身につけるのは大変です。これに対し、フィンランドのユヴァスキュラ大学で音楽療法について研究しているアンドリュー・ダンソ氏が、「音楽を聴きながら運動するのがいい」とアドバイスし、音楽が運動にもたらす効果について解説しています。

How Music Keeps You Moving and Makes Exercise More Fun | Psychology Todayhttps://www.psychologytoday.com/us/blog/music-for-the-ageing-brain/202502/why-50-of-people-quit-exercise-and-how-music-can-help人々が運動習慣を身につけられない理由には「安全に運動できるスペースや環境がない」「文化的に運動をすると奇異の目で見られてしまう」など、本人の力ではどうしようもできないものもありますが、「運動は疲れる」「運動が楽しくない」といった個人的な要因もあります。ダンソ氏が運動習慣を身につけたい人にオススメしているのが、「音楽を聴きながら運動する」という方法です。音楽には身体的な不快感から気をそらし、運動を楽に感じさせる効果があるため、音楽を聴きながらだとより長く運動し続けられるようになるとのこと。2009年の研究では、モチベーションを高めるような音楽を聴きながらウォーキングした人は、知覚する運動量が最大10%減ってより長く歩き続けられることが示されました。また、2025年のレビューおよびメタアナリシスでは、特に中程度の強度の運動では音楽を聴くことで疲労感から気がそらされ、集中力と自制心が大幅に向上することがわかっています。音楽を聴くことは気分を向上させて不安を軽減するため、運動を面倒な作業から「楽しい体験」に変える効果も期待できます。実際、「自分で選んだ好きな音楽」を聴きながら運動すると、音楽を聴かなかった場合と比べて運動の強度が高まり、それでいて「良い気分」を維持することができたという研究結果が報告されています。2009年の研究では、握力計を握り続ける持久力タスクを「自分の好きな音楽」を聴きながら行うと、疲労するまでの時間が21%も長くなることがわかりました。ダンソ氏は、特に「ウォーキング」は大きな労力を必要とせず、人々が気持ちいいと感じられる程度の運動であるため、音楽を聴くことの恩恵が最も得られやすいのではないかと主張しています。2020年の研究でも、テンポの速い音楽を聴きながら運動することにより、運動のつらさを感じにくくなり運動強度が高まることが示されています。テンポの早い音楽を聞きながら運動すると「運動が楽に感じる」ことが判明 - GIGAZINE運動習慣を身につけるには、運動を「健康維持のためにやらなくてはいけない義務」としてではなく、「楽しい活動」として捉えることが役立ちます。イギリスのスポーツ運動専門家協会(BASES)が2024年に発表した(PDFファイル)声明では、運動中にポジティブな感情を経験するかどうかが運動習慣の維持に関与していることが強調されています。実際に運動習慣の維持に関わる要因について調べた2023年の研究では、運動に対して抱く感情が、健康に関する知識や目標といった要因よりも強力な予測因子であることが示されました。ダンソ氏は、「音楽は持久力を高めて気分を改善し、運動をより楽しくすることができる強力なツールです」「音楽をウォーキングのような手軽なアクティビティと組み合わせることで、エネルギーと一貫性が向上することがすでに示されています。音楽は人々がもっと運動できるようにするための、シンプルで効果的な方法を提供します」と述べました。