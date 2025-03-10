timelesz¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù½é½Ð±é¡¡¡ÖRock this Party¡×¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬¡¢17Æü¤Ë2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿·ÂÎÀ©timelesz
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ISSA¡¢WEST.¡¢SG¡¢Creepy Nuts¡¢SixTONES¡¢BABYMONSTER¡¢ME:I¡¢Little Glee Monster¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡timelesz¤Ï´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬²ÃÆþ¡£
¡¡¡ÈºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ä´¶¾ð¤ò²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹Á°¸þ¤¥½¥ó¥°¡ÖRock this Party¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
ISSA¡ÖPROMISE¡×
WEST.¡ÖA.H.O.¡×
SG¡ÖËÍ¤é¤Þ¤¿(¿áÁÕ³Ú ver.)¡×
SixTONES¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×
timelesz¡ÖRock this Party¡×
BABYMONSTER¡ÖDRIP¡×
ME:I¡ÖMUSE¡×
Little Glee Monster¡ÖFor Decades¡×
SP¥é¥¤¥Ö
Creepy Nuts
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤Ç¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿·ÂÎÀ©timelesz
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ISSA¡¢WEST.¡¢SG¡¢Creepy Nuts¡¢SixTONES¡¢BABYMONSTER¡¢ME:I¡¢Little Glee Monster¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ä´¶¾ð¤ò²Î»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹Á°¸þ¤¥½¥ó¥°¡ÖRock this Party¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
ISSA¡ÖPROMISE¡×
WEST.¡ÖA.H.O.¡×
SG¡ÖËÍ¤é¤Þ¤¿(¿áÁÕ³Ú ver.)¡×
SixTONES¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×
timelesz¡ÖRock this Party¡×
BABYMONSTER¡ÖDRIP¡×
ME:I¡ÖMUSE¡×
Little Glee Monster¡ÖFor Decades¡×
SP¥é¥¤¥Ö
Creepy Nuts