¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤ÎÌ¡²è²È¡¦¾¾ËÜÎí⼠¡¢½é´üºîÉÊ´Þ¤à¸¶²è300ÅÀ°Ê¾å¤Î⼤·¿Å¸Í÷²ñ¤¬Åìµþ¤Ç
Å¸Í÷²ñ¡Ö¾¾ËÜÎí»ÎÅ¸ ÁÏºî¤ÎÎ¹Ï©¡×¤¬¡¢2025Ç¯6⽉20⽇(¶â)¤«¤é9⽉7⽇(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å9⽉27⽇(⼟)¤«¤é2026Ç¯1⽉12⽇(⽉¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌ¡²è¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò½ä²ó¤¹¤ë¡£
Ì¡²è²È¡¦¾¾ËÜÎí⼠¡¢Ë×¸å½é¤Î⼤·¿Å¸Í÷²ñ
¾¾ËÜÎí»Î¤Ï¡¢1938Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±⽶»Ô½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¤À¡£¤ï¤º¤«15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö(Ì¡²è)±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤ä¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤Ë¤â¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÏ¢ºÜ¡¦¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡Ö±§Ãè³¤Â±¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¹ñÆâ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢éº½Ñ⽂³Ø·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
300ÅÀ°Ê¾å¤Î¸¶²è¤äµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Î¿ô¡¹
¡Ö¾¾ËÜÎí»ÎÅ¸ ÁÏºî¤ÎÎ¹Ï©¡×¤Ï¡¢Ì¡²è¤È¥¢¥Ë¥á¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆÈ⾃¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·Â³¤±¤¿¾¾ËÜÎí⼠¤Î¡¢70Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÁÏºî³èÆ°¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢½é´üºîÉÊ¤ò´Þ¤à 300ÅÀ°Ê¾å¤Î¸¶²è¤ä½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¡¢µ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¾¾ËÜ¤Î¡Èºî²È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤È¡¢¤½¤ì¤¬⽣¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ÁÏÂ¤¼Ô¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ¤ÈÌ¥⼒¤ËÇ÷¤ëÅ¸Í÷²ñ¤À¡£
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
¡Ö¾¾ËÜÎí»ÎÅ¸ ÁÏºî¤ÎÎ¹Ï©¡×
¢£Åìµþ²ñ¾ì
²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î20Æü(¶â)¡Á9·î7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼
TEL¡§03-6406-6652(¼õÉÕ»þ´Ö 10:00¡Á20:00)
¢£ËÌ¶å½£²ñ¾ì
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§ËÌ¶å½£»ÔÌ¡²è¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à´ë²èÅ¸¼¨¼¼(¤¢¤ë¤¢¤ë City5³¬)
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî2-14-5
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ì¡²è¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
TEL︓093-512-5077(¼õÉÕ»þ´Ö 11:00¡Á19:00)
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¤ÎÌ¡²è²È¡¦¾¾ËÜÎí⼠¡¢½é´üºîÉÊ´Þ¤à¸¶²è300ÅÀ°Ê¾å¤Î⼤·¿Å¸Í÷²ñ¤¬Åìµþ¤Ç