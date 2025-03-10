¡Ö¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥áÁíÁªµó¡×·ë²ÌÈ¯É½¡¡¡¡¹Åç¸©Ì±¡Ö¿ä¤·¥°¥ë¥á¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©
¹Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¹Åç¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¥°¥ë¥á¡×¤Î¸©Ì±ÅêÉ¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢10Æü¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥áÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢¸©Æâ¤ò4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤±¡¢7¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ç¡Ö¿ä¤·¥°¥ë¥á¡×¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¡¢¤½¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ÈÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÆâ¤Î¡Ö¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬ÉôÌç¡×1°Ì¤Ï¡Ö¤Ë¤·¤Æ²¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢ÌÍÎàÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ö¹Åç»ÍÀîÈÓÅ¹¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥Êー¤Î½ÅÉÙ¤µ¤ó¤¬¡¢ÁÄÉã¤¬ÀïÁ°¤Ë±Ä¤ó¤À¥¹¥¿¥ó¥É¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Óー¥ë¥¹¥¿¥ó¥É½ÅÉÙ¡×½ÅÉÙ´²¤µ¤ó
¡ÖÃæ»Í¹ñ°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¦Î®Àî¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ò14Ç¯´Ö¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤òÎ®Àî¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
º£·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢CLiP HIROSHIMA¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶èÅìÀéÅÄÄ®¡Ë¤Ç¡¢ÁíÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥áÁíÁªµó¡×¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯3·î10ÆüÊüÁ÷¡Ë