º£ÅÄÈþºù¡ÖÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÉñÂæÎ¢ÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤ä¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍî¤È¤·¤Æ¡Ù¤È¡×
½÷Í¥º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥×¥ì¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£º£ÅÄ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ«ÅÄ¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡É¥Ï¥Á¥¥ó¤ª¤Î¤Ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¾¡¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢³èÈ¯¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¯ÁÇÄ¾¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¤²¤¿¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡»äÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤²¤¿¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤ä¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍî¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Ö¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¤ò¾å¤²¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£