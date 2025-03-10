±ÊÌî²ê°ê¡¢Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤¤¡×¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó19Ç¯°ÊÍè¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Éüµ¢¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×2025Ç¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Î·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Éüµ¢¡£±ÊÌî¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¸÷±É¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡Ø¤ï¡¼¤¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤³¤È¡£À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¾·¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¥²¥¹¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¶¦±é¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤·¡¢¡Öº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ï°¤Éô´²¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¹ç¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
3·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£