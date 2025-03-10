ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡3·î10Æü
11Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤µÂ³¤¯¡×¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï´Ë¤ß¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â½Õ¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¡¢Ä«¤Ï²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤¬¸ú¤¤¤ÆÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤«¤éÆÞ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16¡îÁ°¸å¤Ç3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍÛµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öµ×Î±ÊÆ¿¢ÌÚ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢1000¼ïÎà10ËüËÜ¤Î¿¢ÌÚ¤¬Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»°Âç¿¢ÌÚ»ºÃÏ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢20²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï14¼Ò¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÇß¤ä´»µÌ·Ï¤ÎÉÄ¡¢¥Ð¥é¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öµ×Î±ÊÆ¿¢ÌÚ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢µ×Î±ÊÆÉ´Ç¯¸ø±à¤Ç16Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÚÍËÆü¤â¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍËÆü¤ÏÁ°Àþ¤¬Æî²¼¤·¤ÆÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤«¤éÆüÍËÆü¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤Î±«¤Î¸å¡¢Íè½µ¤Ï¤¸¤á¤Ï´¨¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£