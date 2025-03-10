¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Î°ÕÌ£¤Î°ã¤¤¤Ï¡© ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤äÎãÊ¸¤ò¾Ò²ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

1.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡× ¤Î°ÕÌ£¤Î°ã¤¤¤Ï¡©

¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Ï³ØÌä¤äµ»½ÑÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë½ñ¤­¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸ýÆ¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ªÊ¹¤«¤»´ê¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤ä¡Ö¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Ü¤·¤¤°ÕÌ£¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤´¶µ¼¨¤Î°ÕÌ£

¡Ö¶µ¼¨¡×¤È¤Ï¡¢Æü»þ¤ä¼ê½ç¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¼¨¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤­¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£

Îã¡§¤ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤ÆüÄø¤ò¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«

¤´¶µ¼ø¤Î°ÕÌ£

¡Ö¶µ¼ø¡×¤È¤Ï¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÀìÌçµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¼ø¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÀìÌç²È¤äÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¤òµá¤á¤ë¤È¤­¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£

Îã¡§¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¶µ¼ø¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Î»È¤¤Ê¬¤±Êý

¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤ÏÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢Áê¼ê¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¡£

 

¤´¶µ¼¨

¤´¶µ¼ø

Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È

Æü»þ¤ä¼ê½ç¤Ê¤É¤Î

¾ðÊó¤ÎÄó¶¡

³Ø½ÑÅª¡¦ÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³

Áê¼ê¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¡¦»þ´Ö

¾®¤µ¤¤
¡ÊÂ¨Åú²ÄÇ½¡Ë

Âç¤­¤¤

¡Ê·ÑÂ³Åª¤Ê»ØÆ³¤¬É¬Í×¡Ë

2.¥·ー¥óÊÌ¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Î»È¤¤Êý¡¦ÎãÊ¸

¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎãÊ¸
¾å»Ê¡¦¼è°úÀè¤Ø¤Î¥áー¥ë¤ÎÎãÊ¸
¿·¤·¤¤µ¡´ï¤ÎÁàºî¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹ »÷¤¿¾ÉÎã¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹ ÌÀÆüµ®±¡¤Ø»Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æþ´ÛÊýË¡¤ò¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¿½¤·Á÷¤ê¤ä°ú¤­·Ñ¤®Ê¸½ñ¤ÎÎãÊ¸
¥·¥Õ¥È¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü½Ð¶Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤« »ýÉÂ¤ÎÉÏ·ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆâÉþÌô¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£Í¼Êý¤«¤éÍî¤ÁÃå¤­¤¬¤Ê¤¯µ¢Âð´êË¾¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ªµ¤¤Å¤­¤ÎÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤ Íè·î¤Î¸¦½¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹
½¢¿¦´õË¾Àè¤Ø¤Î¥áー¥ë¤ÎÎãÊ¸
ÍúÎò½ñ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Äó½ÐÊýË¡¤Ë»ØÄê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹ ÌÌÀÜ¤ÎÅöÆü¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤« ÀèÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ÇÆâÄê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£Ç§¼±¤ËÁê°ã¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎãÊ¸
¹Ö»Õ¤äÀèÀ¸¤Ø¤Î¥áー¥ëÎãÊ¸
¼¡²ó¤Î¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¥Áー¥à¥±¥¢¤Î¼ÂÁ©ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´¶µ¼ø»ò¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹ IoT¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®»ÜÀß¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¶µ¼ø¤¯¤À¤µ¤¤ Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ë¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤´¶µ¼ø¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹
²¸»Õ¡¦ÀèÇÚ¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥áー¥ëÎãÊ¸
ÀèÀ¸¤Î¤´»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â¤´¶µ¼ø»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹ ÀèÀ¸¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²ð¸îµ»½Ñ¤ò¤´¶µ¼ø¤¤¤¿¤À¤­¡¢¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹

3.»Å»ö¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î´ØÏ¢É½¸½

¡Ö¢þ¢þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½õ¸À¡¦É¾²Á¡¦»Ù±ç¤òµá¤á¤ëÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡

É½¸½ÊýË¡/ÎãÊ¸

¼ê½ç¤äÊýË¡¤ò¿Ò¤Í¤ë¾ì¹ç

¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«

ÀìÌçÅª¤Ê»ØÆ³¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç

¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¶µ¼ø»ò¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹

°Õ¸«¤ä½õ¸À¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç

ºòÆüºîÀ®¤·¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´½õ¸À/¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«

¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç

Á°²óÆ±¹Ô¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹

»Ù±ç¤ä¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç

¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÎÏÅº¤¨¤ò»ò¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹

4.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A

Q.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡©

A.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Ï½ñ¤­¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ªÊ¹¤«¤»´ê¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤ä¡Ö¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤¿¤À¤·Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¤Î¾ì¤ä¥¹¥Ôー¥Á¤Ê¤É¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¤è¤êÃúÇ«¤ËÉ½¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤ä¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Q.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Ï¼ºÎé¡©

A.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤ÏÁê¼ê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹ÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Î¤¿¤á¡¢¼ºÎé¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¸å¤í¤Ë¡Ö´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬Â³¤¯¤È¡¢°ìÊýÅª¤ÊÍ×µá¤ä¡¢Ì¿ÎáÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢¸å¤í¤Ë¡Ö～¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡×¤ä¡Ö～»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Q.¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¡Ö¤´µý¼õ¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©

A.¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤È¡Ö¤´µý¼õ¡×¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬°ÕÌ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µý¼õ¤È¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö²¸·Ã¤Ë¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¶µ¤¨¤ä»ØÆ³¤òµá¤á¤ë¡×°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

Q.¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤ò±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤é¡©

A.±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢inform¡ÊÅÁ¤¨¤ë¡¢¶µ¤¨¤ë¡Ë¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£

Îã¡§Could you inform me of ～
Ìõ¡§～¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤

°ìÊý¡¢¶µ°é¤ä»ØÆ³¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤ò±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢advice¡Ê½õ¸À¡Ë/instruction¡Ê»Ø¼¨¡Ë¤Ê¤É¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Îã¡§I would appreciate it if you could give me advice/instruction on～
Ìõ¡§～¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶µ¼ø¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹