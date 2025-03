¡Ö¤´¶µ¼¨¡×¤È¡Ö¤´¶µ¼ø¡×¤Î°ÕÌ£¤Î°ã¤¤¤Ï¡© ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤äÎãÊ¸¤ò¾Ò²ð

「ご教示」と「ご教授」は、どちらも教えを乞うときに使う言葉ですが、場面によって使い分ける必要があります。

基本的に「ご教示」は一般的な知識や情報を知りたい場合に、「ご教授」は学問や技術的な指導を受けたい場合に使用する書き言葉です。口頭の場合は「お聞かせ願えますか」や「ご指導いただけないでしょうか」などを使います。

ここからは、それぞれの詳しい意味や、具体的な使い方を紹介します。

「教示」とは、日時や手順などの情報を教えて示すことを意味する言葉です。ビジネスシーンでは、相手がすぐに答えられる内容を尋ねるときに使用します。

「教授」とは、学術的な知識や専門技術を教えて授けることを意味する言葉です。ビジネスシーンでは、主に専門家や目上の人に対して、ある程度の期間をかけて専門的な指導を求めるときに使用します。

「ご教示」と「ご教授」は相手に求める内容や、相手にかかる負担の大きさによって使い分けます。

新しい機器の操作手順についてご教示いただければと思います 似た症例をご存じであれば、ご教示いただけますと幸いです 明日貴院へ伺いますので、入館方法をご教示いただけますでしょうか

申し送りや引き継ぎ文書の例文

シフトの申請についてわからない点があるので、明日出勤された際にご教示いただけますでしょうか 持病の貧血に関しては、内服薬を継続中です。夕方から落ち着きがなく帰宅願望がみられました。その他お気づきの点があればご教示ください 来月の研修内容について、詳細をご教示いただけますと幸いです

就職希望先へのメールの例文

履歴書の送付に関しまして、提出方法に指定がございましたらご教示いただけますと幸いです 面接の当日に持参するものがございましたら、ご教示いただけますでしょうか 先日ご案内いただいたとおり、以下の条件で内定をお受けしたいと存じます。認識に相違がございましたらご教示ください

次回の研修会では、医療現場でのチームケアの実践方法について、ぜひご教授賜りたいと考えています IoTを活用されている貴施設の深い知見を、ぜひご教授ください 認知症ケアを専門としている先生にに、ぜひノウハウをご教授いただきたく存じます

恩師・先輩へ感謝を伝えるメール例文

先生のご指導のおかげで無事試験に合格することができました。今後ともご教授賜りますようお願い申し上げます 先生には長年にわたり介護技術をご教授いただき、心よりお礼申し上げます

「◯◯についてお教えください」の意味を持つ言葉は「ご教示」「ご教授」だけではありません。状況に応じて助言・評価・支援を求める表現があります。

A.「ご教示」と「ご教授」は書き言葉なので、話し言葉では使用しません。会話のなかで使う場合は「お聞かせ願えますか」や「ご指導いただけないでしょうか」などの表現が適切です。

ただし例外として、公の場やスピーチなどで、相手への敬意をより丁寧に表すために、あえて「ご教示」や「ご教授」が使われる場合もあります。

Q.「ご教示」と「ご教授」は失礼?

A.「ご教示」と「ご教授」は相手に敬意を表す丁寧な表現のため、失礼にはあたりません。ただし、後ろに「願います」や「ください」が続くと、一方的な要求や、命令的な印象を与える可能性があるため注意が必要です。

一方、後ろに「~くださいますよう」や「~賜りますよう」などを続けると、よりかしこまった印象を与えられます。

Q.「ご教授」「ご享受」との違いは?

A.「ご教授」と「ご享受」は、読みは同じですが意味がまったく異なります。享受とは「受け入れて自分のものにする」「恩恵に受け、それを堪能する」という意味で使われる言葉です。そのため「教えや指導を求める」意味では使用できません。

Q.「ご教示」と「ご教授」を英語で伝えるなら?

A.英語で「ご教示」を表現する場合、inform(伝える、教える)などを使用します。

例:Could you inform me of ~ 訳:~についてご教示ください

一方、教育や指導をお願いする「ご教授」を英語で表現する場合は、advice(助言)/instruction(指示)などが適しています。

例:I would appreciate it if you could give me advice/instruction on~

訳:~についてご教授いただけますと幸いです