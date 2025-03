世界的人気グループBTSの公式ファンクラブ「ARMY(アーミー)」を真相分析したドキュメンタリー映画「FOREVER WE ARE YOUNG」が10日、「サウスバイサウスウエストフィルムフェスティバル2025」(South by Southwest Film Festival)公開される。

BTSではなく、ARMYが主人公になる映画で、北米最大規模のエンターテインメント・フェスティバルで、ポップカルチャーの最前線と評価されるサウスバイサウスウエストフィルムフェスティバルで「秒当たり24ビッツ(24 Beats Per Second)」部門の上映作に選ばれた。

韓国メディアのスターニュースは10日「ただのファンダムを超えて社会に肯定的な影響を与える集団であり、前例のない文化現象として位置づけられたARMYに会うことができる。特に分裂と断絶が絶えない世の中で、希望と団結の象徴になったARMYの活動は注目すべきポイント。性別、人種、年齢、国籍、言語、宗教を超えて結集した姿は観客に深い感動を与えるものと期待される」と評価した。