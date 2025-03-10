Ãæ¹ñ¤¬¥«¥Ê¥À»º¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¡Ö´°Á´¤ËÀµÅö¤Ç¹çÍýÅª¡×Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÀµÅöÀÁÊ¤¨
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥«¥Ê¥À»º¤ÎÇÀ¿å»ºÊª¤ËºÇÂç100%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÀµÅö¤Ç¹çÍýÅª¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤ÏÃæ¹ñ¤ÎEV=ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢8Æü¥«¥Ê¥À»º¤ÎºÚ¼ïÌý¤Ê¤É¤Ë100%¡¢¿å»ºÊª¤Ê¤É¤Ë25%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òº£·î20Æü¤«¤é²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥«¥Ê¥À¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î°ìÉô¤Ëº¹ÊÌÅª¤ÊÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê ÌÓÇ« ÊóÆ»´±
¡Ö(¥«¥Ê¥ÀÂ¦¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï)WTO¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¡¢Àµ¾ï¤ÊËÇ°×¤ÎÃá½ø¤òË¸³²¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¹çË¡Åª¤Ê¸¢±×¤òÃø¤·¤¯Â»¤Í¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈ¿·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´°Á´¤ËÀµÅö¤Ç¹çÍýÅª¤À¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÓÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÀµ¾ï¤ÊËÇ°×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥«¥Ê¥ÀÂ¦¤¬¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¸í¤ê¤òÀµ¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£