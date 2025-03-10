»°±ºÂçÃÎ¡¢ÊÑÀ¼´ü¤Ç°ì»þµÙ¶È¤â¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
²Î¼ê»°±ºÂçÃÎ¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÑÀ¼´ü¤ÇµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
13ºÐ¤ÇÊÑÀ¼´ü¤Î¤¿¤áµÙ¶È¤·¤¿»°±º¡£¡ÖÊÑÀ¼´ü¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éFolder¤ÎºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´Éô°ã¤¦¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÍ¤ÎÀ¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÆü¤ËÆü¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤â»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÊÑÀ¼´ü¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡ÖÊÑÀ¼´ü¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ËÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»¤¬½Ð¤Ê¤¤Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¥¹¥³¡¼¥ó¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬¡Ä¡¡»ý¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¤¬1²ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»°±º¤Ï²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é²Î¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÑÀ¼´ü¤Ë²Î¤¤²á¤®¤ë¤È¹¢¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Á¤ã¤«¤é¡¢º£¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¿¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢º¬µò¤Ê¤¤¼«¿®¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡¢ÍÙ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆµÙ¶È¤«¤é3Ç¯¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¡Ê¹¢¤¬¡ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤ËÁ´Á³»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¹¢¤Î¶ÚÆù¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ü¥¤¥È¥ì¤È¤«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä²Î¤Î¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¤¬Á´¤¯°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¤Î2Ç¯¤ÎÊý¤¬ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¡¢µÙ¶È¤«¤é5Ç¯¡¢17ºÐ¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£