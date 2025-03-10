¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡©¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈGARNiDELiA¡¦¥á¥¤¥ê¥¢¡¢½é¤Î¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤È¯Çä
¡¡Ãæ¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦GARNiDELiA¡Ê¥¬¥ë¥Ë¥Ç¥ê¥¢¡Ë¤Î¥ô¥©ー¥«¥ëMARiA¤Ë¤è¤ë½é¤Î¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØI am MARiA¡Ê¥¢¥¤ ¥¢¥à ¥á¥¤¥ê¥¢¡Ë¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤¬3·î12Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¾èÉ÷¡Ê¥Á¥§¥ó¥Õ¥©¥ó¡Ë2023¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤¤¤Þ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦GARNiDELiA¡Ê¥¬¥ë¥Ë¥Ç¥ê¥¢¡Ë¤Î¥ô¥©ー¥«¥ëMARiA¡Ê¥á¥¤¥ê¥¢¡Ë¡£Ãæ¹ñ¤ä³¤³°¤Î·ÝÇ½¿Í33¿Í¤¬¶¥±é¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MARiA¤Ï¤Ê¤ó¤È7900ËüÉ¼¤È¤¤¤¦ÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹bilibili¤Ç¤âGARNiDELiA¤Î³Ú¶Ê¡Ø¶Ë³Ú¾ôÅÚ¡Ù¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¡É¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢Îß·×¤Ç6²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎGARNiDELiA¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¡¦¥á¥¤¥ê¥¢¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÈ¯Çä¡£Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¿Æ¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤È²ò»¶¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿²»³Ú¿ÍÀ¸¡¢3Ç¯´Ö¤Î»Å»ö¤¬Çò»æ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆÍÁ³¤Î¥Ð¥º¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¤Ë¡Ä¡Ä¡£Èà½÷¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄÖ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ーµÜ¸¶Ì´²è»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
MARiA¡Ê¥á¥¤¥ê¥¢¡Ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈGARNiDELiA¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥á¥¤¥ê¥¢¤ÏGARNiDELiA¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ä²Î»ì¤òÃ´Åö¡£2014Ç¯3·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ë¥é¥¥ë¡×2nd OP¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Øambiguous¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¢iTunes Music Store¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸®ÊÂ¤ß¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè10Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¢19ºî¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡¢7Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2016Ç¯¤ËÆ°²è¶¦Í¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¡¢¡Ø¶Ë³Ú¾ôÅÚ¡Ù¤¬¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¡ÚÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Û¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¥·¥êー¥º¤ÏÁ´10ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Îß·×3²¯²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
½ñÌ¾¡§¡ØI am MARiA¡Ù¡Ê¥¢¥¤ ¥¢¥à ¥á¥¤¥ê¥¢¡ËÃø¼Ô¡§MARiAÄê²Á¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ½·¿¡¢¥Úー¥¸¿ô¡§A5È½¡¢208¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡ËISBN¡§978-4-07-460598-9½ÐÈÇ¼Ò¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò