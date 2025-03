サザンオールスターズ“最後の夏フェス出演”ライブ映像作品より「LOVE AFFAIR～秘密のデート～」公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■木々に囲まれた夜の国営ひたち海浜公園を夜景きらめくロマンチックな港街に様変わりさせたマジカルなサザンのパフォーマンスは必見!

サザンオールスターズが新作オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)の完全生産限定盤に付属するスペシャルディスク『Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』より、「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」は、サザンオールスターズがデビュー20周年を迎えた1998年にリリースされ、当時のドラマ主題歌や飲料系TVCMソングとしても広く親しまれた楽曲。許されぬ恋をテーマにしながらも、軽快なリズムと耳に残るメロディが長きに渡り愛され、ライブで披露されるたびに観客を大きく沸かせてきた。

“最後の夏フェス出演”として2024年9月に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』のステージも例外ではなく、イントロのメロディが演奏されるや否や客席からは大歓声が巻き起こった。

海にほど近いロケーションでありながら、木々に囲まれた夜の国営ひたち海浜公園を夜景きらめくロマンチックな港街に様変わりさせたマジカルなサザンのパフォーマンスはもちろんのこと、会場を埋め尽くした5万人の観客が楽曲に身を委ね手拍子を揃える様子は必見だ。

また、ニューアルバム収録曲のうち配信シングルとしてリリースされている楽曲6曲を最新曲から順にまとめたプレイリスト「まつ“THANK YOU SO MUCH”」も公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

プレイリスト「リリースを“まつ”THANK YOU SO MUCH」

https://taishita.lnk.to/matsuTHANKYOUSOMUCH

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp