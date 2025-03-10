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5. Blown in the Reborn
6. ¶ÁÅÔ¥¯゙¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼
7. Activism
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2. Ë½¥¤¥ºDE¢ÏD (feat. TAKUYA¡ç / UVERworld)
3. Í¼±Ç¤¨±«¥¢¥¬¥ì (feat. ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª / ÌîÀÇúÃÆ)
4. ASIAN MARKET POW (feat. Âç¿¹Ì÷»Ò)
5. DESTROCKER¡ÇS REVOLUTION!!!!! (feat. ANARCHY)
6. TEENAGE
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°¹ª¤ß ¡ÁMerry Christmas Mr.Lawrence
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Blu-ray ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK¡ËVIZL-2412 / ¡ï9,680¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / \8,800¡ÊÀÇÈ´¡Ë
DVD ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê2DVD+2CD+PHOTOBOOK¡Ë VIZL-2413 / ¡ï8,580¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / \7,800¡ÊÀÇÈ´¡Ë
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OPENING / ¥Ï¥ì¥ë¥ä / SPECTACLE / ⼣±Ç¤¨⾬¥¢¥¬¥ì / ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü / À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê / ⼀·â / TIME IS OVER / ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / ¶ä⾊¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼ / ¶Á¤¯ÅÔ / ¥Ï¥í¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼ / Blown in the Reborn / ±Ê±ó¤È±Æ / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / ¶ÁÅÔ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼ / e for 20 / ÎíÀïSOUNDSYSTEM / ⾦⾊¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼ / ½©ºù / ¶Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ / ¥Þ¥ó¥À¡¼¥é / Familiarize / ÀÚ¤ê»¥
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