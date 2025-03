3月19日にニューアルバム『わびさび』、映像作品『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』を発売するROTTENGRAFFTYが、東京・大阪・京都・名古屋の全4会場でのインストアイベント(ジャケットサイン会)を実施する。また、アルバム『わびさび』を2枚合わせて堪能できるアルバム楽曲トレーラーが公開された。DISC1『わび』には、テレビ朝日系『ワールドプロレスリング』2024年6月・7月度ファイティングミュージック「暁アイデンティティ」はNew Mixで収録、ライブでも幾度となく披露されておりリリースを待ち望む声が多く、ツアータイトルにもなっている「Blown in the Reborn」、そして自身最大規模のワンマン公演の冠タイトルにもなった「響都グラフティー」含む、今のROTTENGRAFFTYを色鮮やかに表現した全7曲を収録。

リリース情報





完全生産限定盤 完全生産限定盤



通常盤 通常盤

『わびさび』発売日:2025年3月19日(水)https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html完全生産限定盤 A(2CD+Blu-ray)VIZL-2410 / ¥7,150(税込)/ \6,500(税抜)完全生産限定盤 B(2CD+DVD) VIZL-2411 / ¥6,600(税込)/ \6,000(税抜)通常盤(2CD) VICL-66038〜66039 / ¥4,400(税込)/ \4,000(税抜)<CD 収録内容>DISC1:「わび」1. 六-Attack-奏2. 暁アイデンティティ (New Mix)3. ・・・・・マニュアル074. 夢幻獄5. Blown in the Reborn6. 響都グラフティー7. Activism全7曲収録DISC2:さび1. 切り札 (feat. TAKUMA / 10-FEET)2. 暴イズDE∀D (feat. TAKUYA∞ / UVERworld)3. 夕映え雨アガレ (feat. くっきー! / 野性爆弾)4. ASIAN MARKET POW (feat. 大森靖子)5. DESTROCKER’S REVOLUTION!!!!! (feat. ANARCHY)6. TEENAGE全6曲収録<Blu-ray/DVD映像収録内容>金色グラフティー暁アイデンティティ悪巧み 〜Merry Christmas Mr.Lawrence零戦SOUNDSYSTEM秋桜nothing to be afraid of -怖れるものは何もない-