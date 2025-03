▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 12本目▶2025年3月6日(木) 神戸 太陽と虎▶書き手:HISAYO (B)◆ ◆ ◆今は、「Black Eye Blues」の歌詞の冒頭状態です。鹿児島へ向かっております。昨夜は神戸公演でした。ソールドアウト、ありがたい。関西はイベントも含め、よく来ているイメージ。故に、来てくれる方も多いです。神戸出身の私は、とても嬉しいしありがたいなー、と思っている反面、本当は他の地域もこんな感じで通いたい、と思っています。全国どこに行ってもホーム感、が夢です。

