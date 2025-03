スターバックスが2025年3月12日より「Coffee as Play Ground」をテーマに展開する「Spring」シーズン。

「Spring」シーズンにぴったりな、かわいくて、ちょっと遊び心のあるデザインのグッズが多数ラインナップされます☆

スターバックス「Spring グッズ」まとめ

発売日:2025年3月12日(水)

※オンラインストアでは3月10日より先行発売

販売店舗:全国のスターバックス店舗

スターバックスが展開する「Spring」シーズンに合わせ、春らしさを感じさせる華やかなアートを使用したグッズが登場。

2025年のスプリングはかわいくて、ちょっと遊び心のあるデザインで展開されます。

春にアップリフトな気分でビバレッジがより一層楽しめるグッズをまとめて紹介していきます☆

ステンレスボトルミスティブルー591ml

価格:5,450円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

カラーの組み合わせが印象的なデザインのステンレスボトル。

淡いミントグリーンのボディにスオレンジやピンク、ブルーがアクセントになっています。

シンプルなストレート形状で大容量入るところもポイントです。

※オンライン先行発売対象

ステンレスボトルミスティブルー473ml

価格:4,950円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

春らしい華やかなグラデーションが施されたステンレスボトル。

アウトドアシーンでも活躍してくれるドリンクウェアです。

※オンライン先行発売対象

カンシェイプステンレスボトルクラック ミントグリーン355ml

価格:4,650円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

春らしい爽やかなミントグリーンのステンレスボトル。

氷の結晶のようにも見える繊細なクラックと呼ばれる加飾が施されています。

缶を思わせる形状も特徴的です。

※オンライン先行発売対象

3WAYステンレスタンブラーSTANLEY ブルーグラデーション414ml

価格:5,100円(税込)

100年を超える歴史をもつ食品・飲料用容器のブランド「STANLEY」の3wayステンレスタンブラー。

蓋のカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができ、様々なシーンに合わせて使える万能なタンブラーです。

ストローベースにシリコンカバーが付き、ストローは滑りにくくなっています。

※オンライン先行発売対象

ロゴコールドカップタンブラーネオンピンク710ml

価格:2,850円(税込)

鮮やかなピンクが印象的なコールドカップタンブラー。

バンピーとはバンプ(凸凹)の意味でこの表面が特徴的なタンブラーです。

触っても楽しいグッズが、春からのドリンクシーンを盛り上げます。

※オンライン先行発売対象

ジョイパックウォーターボトルベージュ710ml

価格:1,900円(税込)

内容:ボトル1個・オリジナルアクセサリー入りシルバーバッグ1個(内容コインケース1個・ステッカー2枚)

外に出かけるのが楽しくなるような、付属アクセサリーも楽しめるボトルが登場。

710ml入る大容量ボトルにはシルバーバッグに入ったアクセサリーがついています。

本体には100ml毎の容量目安目盛つき。

アクセサリーの内容はボトルに付けることのできる、コインケース1個とステッカー2枚です。

オリジナルデザインのコインケースやステッカーは全部で4種類あり、どんなデザインのものが出てくるかは、シルバーのバッグを開けてからのお楽しみです。

ステッカーはグミをイメージした、色違いの「ベアリスタ」デザインです。

※オンライン先行発売対象

2025ミステリーカラーチェンジング リユーザブルコールドカップ710ml

価格:900円(税込)

本体とストローの色が変わるリユーザブルコールドカップ。

氷を入れたアイスドリンクを入れると色が変わる、アイスドリンクをたっぷり楽しめる大容量のリユーザブルコールドカップです。

カップにはコーヒーライフが楽しくなりそうなメッセージをデザイン。

どの色に変わるかはドリンクを入れてのお楽しみです。

※購入の際、色は選べません

※本体とストローの色の組み合わせはランダムです

※冷たい飲みもの専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

※オンライン先行発売対象

ミステリーパックリユーザブルカップ専用 ストローキャップベアリスタ

セット価格:1,500円(税込)

アクセサリーとしても楽しめるリユーザブルカップストロー専用のキャップ。

グミをイメージした、ベアリスタ全4色で展開されます。

どの色が入っているかはシルバーのパッケージを開けてのお楽しみです!

※ミステリーカラーチェンジングリユーザブルコールドカップ710mlとセットでのみ販売

※ミステリーカラーチェンジングリユーザブルコールドカップの在庫が無くなり次第、コア リユーザブルコールドカップ473mlとのセット販売に切り替えになります

※電子レンジ、食器洗い乾燥機の使用は避けてください

※思わぬケガ、誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が誤ってのみこまないようにご注意ください

※ストローの飲み口を完全密封できるものではありません。衝撃や揺れなどにより飲み物が漏れる場合がありますので注意ください

※オンライン先行発売対象

リユーザブルコールドカップ473ml

価格:350円(税込)

ストローも付属した、洗って繰り返し使えるリユーザブルカップ。

洗って繰り返し使用できるリユーザブルコールドカップのグランデサイズです。

中身が見えるクリア仕様でコールドビバレッジを見た目にも楽しめます。

※冷たい飲みもの専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

2層式TOGO ECOバッグ&カードケースミント

価格:2,400円(税込)

温かいものと冷たいものを分けることができる吊り下げ式メッシュポケットがついた2層式エコバッグ。

バッグ本体、バッグを収納できるカップ型ポーチ、スターバックスカードなどのカード類を収納できるカードケースとバッグなどに取り付けやすいカラビナがセットになっています。

バッグ正面にはリユーザブルカップのデザインとおそろいのコーヒーにまつわるタイポグラフィーをデザイン。

店舗使用されているデザートボックスがぴったり入るサイズに仕上げられています。

※オンライン先行発売対象

2層式TOGO ECOバッグ&カードケースブラック

価格:2,400円(税込)

店舗使用されているデザートボックスがぴったり入るエコバッグ。

下部は入れるものの形状に合わせてマチができるので、入れるものが安定しやすく、上部のメッシュ加工により上下に入れているものが見やすくなっています。

バッグ表面に撥水加工が施された、上下に分かれる2層式仕様です。

※オンライン先行発売対象

ステンレスロゴボトルゴールド473ml

価格:4,800円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

ころんとしたかわいいフォルムにサイレンロゴがエンボスで施された、グランデサイズが入る容量のステンレスボトル。

マットな質感のメタリックゴールドボディがシンプルながら華やかなデザインです。

シーズンやシーンを問わず楽しめる、シンプルなデザインに仕上げられています。

※オンライン先行発売対象

※オンラインストアでは+1,100円(税込)で名入れの刻印が可能です

カンシェイプステンレスボトルクラック パープルグラデーション473ml

価格:5,300円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

パープルとブルーのグラデーションのステンレスボトル。

氷の結晶のようにも見える繊細なクラックと呼ばれる加飾が施されているのがポイントです。

缶を思わせる、遊び心ある形状になっています。

※オンライン先行発売対象

3WAYステンレスタンブラーSTANLEY ミントグリーングラデーション591ml

価格:6,300円(税込)

蓋のカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができ、様々なシーンに合わせて使える万能タンブラー。

ストローベースにシリコンカバーが付き、ストローは滑りにくくなっているのが特徴です。

3wayタンブラーでも初登場のサイズになっています。

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

※オンライン先行発売対象

3WAYステンレスタンブラーSTANLEY ミントグリーングラデーション887ml

価格:7,200円(税込)

初登場のサイズである「STANLEY」の3wayステンレスタンブラー。

ハンドルが付いているので持ちやすく大容量入るサイズも特徴です。

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

※オンライン先行発売対象

ステンレスTOGOロゴタンブラーメタリック473ml

価格:4,500円(税込)

スターバックスらしいカップ形状をモチーフにしたステンレスタンブラー。

光沢のある色合いが春のドリンクシーンの気分を盛り上げてくれそうです。

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

※オンライン先行発売対象

※オンラインストアでは+1,100円(税込)で名入れの刻印が可能です

ロゴコールドカップタンブラーネオンイエロー710ml

価格:2,850円(税込)

鮮やかなイエローが華やかな印象のコールドカップタンブラー。

バンピーとはバンプ(凸凹)の意味で、この表面が特徴的なタンブラーです。

触っても楽しいドリンクウェアが、春からのドリンクシーンを盛り上げます。

※冷たいドリンク専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

※オンライン先行発売対象

シェイカーボトル444ml

価格:2,500円(税込)

シンプルなデザインのシェイカーボトル。

スターバックス ヴィアや氷を入れ、シェイカーとしてアイスコーヒーを楽しめるボトルです。

※冷たいドリンク専用です

※オンライン先行発売対象

耐熱グラスマグメダルライトグリーン355ml

価格:3,300円(税込)

サイレンロゴがメダルで表現された、スタイリッシュな耐熱グラスマグ。

ライトブルーの持ち手がデザインのアクセントになっています。

温かいお飲み物にも冷たいお飲み物にも使用できる耐熱グラスマグです。

※直火・オーブンには使用できません

※オンライン先行発売対象

グラスタンブラーブルーグラデーション473ml

価格:3,300円(税込)

ブルーのグラデーションが特長のリッド付グラスタンブラー。

ガラスの透明感と淡いブルーのグラデーションが相性ぴったりです。

グラスの上部には「STARBUCKS」のロゴがエンボスで施されています。

※冷たいドリンク専用です

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

※水に長時間つけ置きしないでください。塗装がはがれる場合があります

※オンライン先行発売対象

オンライン限定:ステンレスロゴボトルシルバー473ml

価格:4,800円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

ころんとしたかわいいフォルムにサイレンロゴがエンボスで施された、グランデサイズが入る容量のステンレスボトル。

マットな質感のメタリックシルバーボディがシンプルながら華やかなデザインです。

シーズンやシーンを問わずお楽しめる、シンプルなデザインに仕上げられています。

+1,100円(税込)で名入れの刻印が可能です。

オンライン限定:カンシェイプステンレスボトルアイボリー355ml

価格:4,150円(税込)

漏れ防止:あり

※漏れ防止ありとはフタを確実にしめたとき、漏れない構造になっているものです

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

淡い色合いが特長のステンレスボトルは、缶を思わせる形状。

ロゴは下部にレイアウトされていて、とてもシンプルな印象です。

オンライン限定:3WAYステンレスタンブラーSTANLEY グラデーション414ml

価格:5,100円(税込)

オンライン限定で販売される「STANLEY」の3wayステンレスタンブラー。

ストローベースにシリコンカバーが付いているので、ストローが滑りにくくなっているのもポイントです。

※真空⼆重構造ステンレスですので、保温・保冷性に優れています

※フタは完全密封ではありません。フタが外れ、こぼれないよう使用の際は注意ください

オンライン限定:2層式TOGO ECOバッグ&カードケース レッド/ブルー/イエロー

価格:各2,400円(税込)

温かいものと冷たいものを分けることができる吊り下げ式メッシュポケットがついた2層式エコバッグのオンライン限定カラー。

色鮮やかなレッドのほか

マニッシュカラーのブルー、

ポップな印象のイエローが展開されます。

春にアップリフトな気分でビバレッジがより一層楽しめる、かわいくて、ちょっと遊び心のあるグッズが多数ラインナップ。

スターバックス「Spring グッズ」は、2025年3月12日より販売開始です☆

