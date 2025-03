ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ë¡ª ¹ÈÃã²ÖÅÁ¡ÖÌµÅü¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡×¤¬3·î10Æü¤«¤éÈ¯Çä TinyTAN¤Î¥³¥é¥ÜCM¤ä¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ

【紅茶花伝】 「ムムム紫の無糖」篇 Kochakaden

日本コカ・コーラは、「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」を3月10日(月)より全国で発売する。厳選したセイロン茶葉100%を使用し、ベルガモットの爽やかな香りとすっきりとした後味が特徴の無糖ストレートティーだ。昨今、健康志向の高まりとともに無糖紅茶市場が拡大する中、紅茶花伝は素材本来の味わいを活かした新商品を展開する。ティーポットで淹れるような製法を採用し、機械的な力を加えず、高温・短時間抽出を行うことで、渋みを抑えたクセのない味わいを実現した。さらに、650mlの大容量ボトルで提供されるため、食事中はもちろん、仕事の合間やリフレッシュしたいときにごくごく飲めるのもポイントだ。パッケージには、アールグレイの象徴であるベルガモットの花の色「紫」を基調とし、グラスに注がれるアイスティーのデザインをあしらった。華やかさと無糖紅茶ならではの軽やかさを表現しており、目を引くデザインとなっている。また、新商品の発売を記念し、世界的な人気を誇るBTSのキャラクター「TinyTAN」とのコラボレーション企画も実施。新CMの放映やスタンプラリーなど、多彩なプロモーションが展開される。3月10日から放映される新CM「ムムム紫の無糖」篇では、「ムムム紫!ムムム無糖!」というキャッチコピーに合わせて「TinyTAN」のキャラクターたちがオリジナルダンスを披露。リズミカルなフレーズとキレのあるダンスで、紅茶花伝の新作を印象づける内容となっている。7人のキャラクターがそれぞれ異なる決めポーズを見せるシーンにも注目だ。思わず一緒に踊りたくなるようなユニークな演出が施されている。CMはYouTubeでも視聴可能で、SNSを中心に話題となることが予想される。さらに、3月17日から3月23日までの期間限定で、全国5エリアの駅に掲出される屋外広告を活用した「ムムム紫を探せ!スタンプラリー」が開催される。広告にある二次元コードを読み取るとスタンプが獲得でき、全8種類を集めると「TinyTAN」限定デザインのCoke ON ドリンクチケットが抽選で1,000名に当たる。4月7日からは、キャンペーン特設サイト内で「お祝い」ボタンをクリックすることで、TinyTANと紅茶花伝がさまざまな場所を紫色に染めていく「紅茶花伝の紫にしちゃえ!」キャンペーンがスタート。目標数を達成するごとに、紫色になるスケールが大きくなり、どんな場所が染まっていくのか注目される。また、「Coke ON」アプリを活用した特典も充実している。Coke ON対応自販機で紅茶花伝を購入すると、通常のスタンプに加えて「TinyTAN」デザインの限定スタンプがもらえるほか、公式Instagramでキャンペーン投稿に「いいね」すると、Coke ON ドリンクチケットが抽選で100名に当たる。TinyTANファンには見逃せないキャンペーンとなっている。■「TinyTAN」についてBTSメンバー7人が、かわいいTinyTANキャラクターとして誕生しました!Magic Doorを通じて現実世界を行き来するTinyTAN。ある日突然魔法のように現れ、皆さまを癒す秘密の友だちになってくれるでしょう。© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.■商品情報商品名:「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」販売期間:3月10日(月)〜(全国販売)価格:650ml PETボトル 180円(税別)取り扱い店舗:全国のコンビニ・スーパーなど紅茶花伝 ブランドサイト: https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/kochakaden 紅茶花伝 公式Instagram : https://instagram.com/kochakaden_1992