»Ô¥Ð¥¹¤¬Ãì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¾èµÒ¤éµßµÞÈÂÁ÷¡¡Ì¾¸Å²°

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡»Ô±Ä¥Ð¥¹¤¬¿®¹æ¤ÎÃì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¾èµÒ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç9Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡£

¡¡»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Ï¸òº¹ÅÀ¤òÄ¾¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¾èµÒ¤Î80ÂåÃËÀ­¤È50Âå¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£