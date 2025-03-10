¾Ð´é¤Ç±éµ»¤ò¡ª±à»ù¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç60¿Í¤¬Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¡¡¿·ÂÎÁà¤ÎÈ¯É½²ñ¡¡½©ÅÄ»Ô
9Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¡¢¿·ÂÎÁà¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢²ÚÎï¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡ÖNPO½©ÅÄRG°¦¹¥²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¤Ï¡¢±à»ù¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Î60¿Í¤¬¡¢Æü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¡¢µîÇ¯¤Î4·î¤«¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î¼·Èø¿¿·ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
°¦¹¥²ñ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î²¸»Õ¤Ë¤«¤ï¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼·Èø¿¿·ë¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬ÄÌ¤ê¡¢Îý½¬°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤ç¤¦³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿½àÈ÷´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ï60¿ÍÁ´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢È¯É½²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¤·¤¿¡ÖNPO½©ÅÄRG°¦¹¥²ñ¡×¤Ï¡¢¿·ÂÎÁà¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£