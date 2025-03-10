キャンペーン：キヤノンが“春のキャッシュバック”を開催…ミラーレス・RFレンズ・レンズ一体型など最大5万円
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、対象製品の購入で最大5万円をキャッシュバックする「キヤノン 春のキャッシュバック2025」を開催する。期間は3月14日（金）～5月7日（水）。
対象購入期間中に対象製品を購入して応募すると、所定の額のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。キャッシュバックの最大額は、EOS R3・ボディーとEOS C70・ボディーの5万円。
ミラーレスカメラをはじめ、そのほか対象製品にはRFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターが含まれている。
対象購入期間
2025年3月14日（金）～5月7日（水）
応募締切
2025年5月21日（水）※当日消印有効
キャンペーンサイト
https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-spring2025
キャッシュバック額
5万円分EOS R3 ボディー EOS C70 ボディー
4万5,000円分RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
4万円分RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF200-800mm F6.3-9 IS USM
3万円分EOS R6 Mark II＋RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II＋RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II ボディ EOS R5 C ボディー
2万5,000円分RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM
2万円分EOS R8＋RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8 ボディー RF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
※RF24-105mm F4 L IS USMは単体購入が対象
1万5,000円分EOS R10＋RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50＋ダブルズームキット EOS R100＋ダブルズームキット
※EOS R50はホワイトとブラックの両方が対象
1万円分EOS R10＋RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10 ボディー EOS R50＋RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R50 ボディー EOS R100＋RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100 ボディー RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF100-400mm F5.6-8 IS USM RF24-105mm F4-7.1 IS STM
※EOS R50はホワイトとブラックの両方が対象
※RF24-105mm F4-7.1 IS STMは単体購入が対象
5,000円分RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM PowerShot V10 PowerShot V10＋トライポッドグリップキット
※RF35mm F1.8 MACRO IS STMは単体購入が対象
※PowerShot V10はブラック・シルバー・ホワイトいずれも対象
2,000円分SELPHY CP1500
※SELPHY CP1500はホワイト・ピンクいずれも対象