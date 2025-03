キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、対象製品の購入で最大5万円をキャッシュバックする「キヤノン 春のキャッシュバック2025」を開催する。期間は3月14日(金)~5月7日(水)。

対象購入期間中に対象製品を購入して応募すると、所定の額のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。キャッシュバックの最大額は、EOS R3・ボディーとEOS C70・ボディーの5万円。

ミラーレスカメラをはじめ、そのほか対象製品にはRFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターが含まれている。

対象購入期間

2025年3月14日(金)~5月7日(水)



応募締切

2025年5月21日(水)※当日消印有効



キャンペーンサイト

https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-spring2025

キャッシュバック額

5万円分

4万5,000円分

4万円分

3万円分

2万5,000円分

2万円分

EOS R3 ボディー EOS C70 ボディーRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMRF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF200-800mm F6.3-9 IS USMEOS R6 Mark II+RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II+RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II ボディ EOS R5 C ボディーRF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USMEOS R8+RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8 ボディー RF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USM

※RF24-105mm F4 L IS USMは単体購入が対象

1万5,000円分

EOS R10+RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50+ダブルズームキット EOS R100+ダブルズームキット

※EOS R50はホワイトとブラックの両方が対象

1万円分

EOS R10+RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10 ボディー EOS R50+RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R50 ボディー EOS R100+RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100 ボディー RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF100-400mm F5.6-8 IS USM RF24-105mm F4-7.1 IS STM

※EOS R50はホワイトとブラックの両方が対象

※RF24-105mm F4-7.1 IS STMは単体購入が対象

5,000円分

RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM PowerShot V10 PowerShot V10+トライポッドグリップキット

※RF35mm F1.8 MACRO IS STMは単体購入が対象

※PowerShot V10はブラック・シルバー・ホワイトいずれも対象

2,000円分

SELPHY CP1500

※SELPHY CP1500はホワイト・ピンクいずれも対象