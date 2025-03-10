µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½=2025Ç¯3·î10Æü¸á¸å2»þ45Ê¬¡¢¹ñ²ñÆâ¡¢¾¾°æË¾Èþ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡ÊÈ¯¸ÀÏ¿¡Ë

¡¡¡ÊÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬Äó½Ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÊý¸þÀ­¤Ë¤Ï»¿À®¡£

¡¡¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎË¡°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤è¤¯¸«Äê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡Áªµó¤ËÉÔÍø¤À¤«¤éË¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¹ø¤ÎÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ºòÆü¡¢ÀÐÇË¡ÊÌÐ¡ËÁíºÛ¤¬¼«Ì±ÅÞÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ¦µ¤¤È¿¿¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÁªµó¤ËÉÔÍø¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¾­Íè¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¡×¡Ê¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤­¤À¡Ë¡£

¡¡¤³¤ì¤«¤é½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎºÇÄãÊÝ¾ãµ¡Ç½¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÀèÁ÷¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£

¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸À¤¦¡ÖÍ¦µ¤¤È¿¿¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¡×¤É¤³¤í¤«¡¢¿¿¼Â¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈË¡°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áªµó¤ËÍ­Íø¤À¤«¤é¤ä¤ë¡¢Áªµó¤ËÉÔÍø¤À¤«¤é¤ä¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹ñ¤Î²°Âæ¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ê¹ñ²ñÆâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡Ë