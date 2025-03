¡ÖALESTA MARINE¼Ò¡×¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ë¡ªHORSE¡¡JAPAN

HORSE JAPANは、12年間、フランス発のボートメーカー、SEALVER社のWAVE BOAT(合体ボート)の日本総代理店として展開してきました。

HORSE JAPAN

HORSE JAPANは、12年間、フランス発のボートメーカー、SEALVER社のWAVE BOAT(合体ボート)の日本総代理店として展開。

今回、日本総代理店として新たにトルコ発のALESTA MARINE社の取扱いを開始します。

その第一弾として、最新鋭のデザインと性能を兼ね備えた「Raptor」を、ジャパンインターナショナルボートショー2025、HORSE JAPANブースに出展します。

【スーパーカーのような圧倒的デザインと多彩な仕様】

「Raptor」は、まるでスーパーカーを思わせる流麗なフォルムと、最先端の技術を融合したボートです。

その洗練されたデザインと革新的な性能により、すでに世界中で注目を集めています。

さらに、用途に応じた仕様を選択可能。

■エクスカーションボート仕様(クルージング向け)

■パラセーリングボート仕様(マリンスポーツ向け)

推進システムも、以下の3種類から選択可能なため、使用環境に応じたカスタマイズが可能です。

■スターンドライブ

■シャフトドライブ

■ジェットドライブ

この自由度の高さにより、マリンレジャー愛好者はもちろん、商業用途でも高いポテンシャルを発揮します。

【ボートショーでの展示情報】

■ALESTA MARINE社 Raptor 1艇

■SEALVER社 WAVE BOAT Z6 1艇

「Raptor」は、今回のジャパンインターナショナルボートショー2025で日本初公開となります。

会場では実機を見られます。

詳細な仕様やカスタマイズオプションについても案内されます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ALESTA MARINE社」の日本総代理店に!HORSE JAPAN appeared first on Dtimes.