²¬»³±Ä¶È½ê¤ò¿·Àß¡ª¥À¥¤¥­¥Á¥«¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë

新たな働き方の創出と事業経営者の育成・支援を目指し、アメリカ発祥の清掃フランチャイズ事業「カバーオール」を展開するダイキチが2025年2月3日に岡山営業所を設立。

清掃事業の直営拠点として12ヶ所目、全事業での拠点数では24ヶ所目の開設となります。

■「ダイキチカバーオール」とは

ビル、オフィス、マンション、商業施設などに向けた清掃・管理サービスを展開する同社のフランチャイズブランドです。

2002年の設立以降、安定した成長を続け、2024年9月現在の加盟店舗数は1,351組に達しています。

■新拠点岡山 西日本の新たなネットワークを狙う

同社はこれまで、大阪の4拠点を中核に、京都、神戸、名古屋、福岡などの人工密集都市ならびに兵庫県姫路市、広島市で着実にネットワークを拡大してきました。

今回は「FCオーナーとして挑戦したい」という加盟希望が特に多かった岡山市で拠点を設立。

岡山県進出は初となりますが、2022年に広島、2020年に姫路で築いたネットワークを活かし、東西両側から強力なサポート体制を整えています。

さらに、京阪神エリアで培った連携ノウハウを岡山・広島・姫路に応用することで、今後の素早い成長が期待できます。

すでに岡山県内のビルオーナー100件以上との商談が予定されており、第1号の加盟オーナーも決定、加盟検討いただいている方も多数いらっしゃいます。

今後5年で50名の加盟を目指します。

西日本をさらにイキイキと活性化させる新拠点です。

■ダイキチカバーオールの強み

1) 事業の安定性

主なクライアントはビル管理会社。

単発のハウスクリーニングではなく中長期契約を結ぶため、安定した売上確保を実現しています。

2) オーナーによる営業活動不要

フランチャイズオーナーによる営業活動は原則不要。

清掃ビジネスの最難関である顧客獲得は同社が全て担うため、オーナーは清掃や既存顧客のみに専念することができます。

3) ミドル世代も挑戦しやすい

フランチャイズ加盟時のオーナーの平均年齢は46歳。

現在稼働されている方の平均年齢は53歳です。

若い方だけでなくミドル世代の加盟も多いのが特徴です。

創業から10年以上継続している日本企業は全体の約1割。

しかしダイキチカバーオールでは加盟店の86%が10年以上事業を継続しています。

*2025年2月18日現在

4) 加盟オーナー同士の交流も支援

加盟者同士の強固なつながりも、他のFCにはないダイキチカバーオールの特徴の一つです。

イベント開催などを通じて本部が率先して交流を促進。

同じ目線の仲間が見つかることで、安心して事業に取り組むことができます。

清掃サービス

■常務取締役 川村 維史 コメント

岡山は中国地方では広島に次ぐ大きなマーケットです。

すでに多くの加盟希望者から「FCオーナーとして挑戦したい」という熱いお声をいただいておりました。

しかし、ダイキチの強みはフランチャイズオーナーに「売上保証」や「営業不要」といったサポートを行い、万全の体制でチャレンジできる環境を提供することです。

その実現のためには物理的な拠点が不可欠であり、十分な準備が整うまで岡山の方の加盟はお断りせざるを得ない心苦しい状況でした。

今回、晴れて岡山に拠点を設けることができました。

岡山のオーナー様の新たな挑戦を確実に後押しできることを大変嬉しく思います。

■岡山営業所概要

支社名:ダイキチ 岡山営業所

所在地:岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル401

設立日:2025年2月3日

