¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É2025¡×»²²Ã¥é¥¤¥À¡¼Êç½¸

ホノルルセンチュリーライド受付事務局は、2025年9月28日(日)にハワイで開催する世界有数のリゾートライドイベント「ホノルルセンチュリーライド2025」の参加ライダーの募集を開始しました。

ホノルルセンチュリーライド受付事務局は、2025年9月28日(日)にハワイで開催する世界有数のリゾートライドイベント「ホノルルセンチュリーライド2025」の参加ライダーの募集を開始。

「センチュリーライド」とは100マイルのコースを思い思いのスタイルで楽しむロングライドイベントで、オアフ島の中心地、ホノルル・カピオラニ公園をスタート/ゴールとする25マイル(約40km)から100マイル(約160km)までの4つの走行距離から参加者が好きな距離を選択して、一定時間内の完走を目指すファンライドイベントです。

自転車で向かうオアフ島の北東部は、一般的な観光ルートでは訪れる機会の少ないエリアで、美しい海岸線やジャングルなど自然体のハワイを満喫できるコース設定です。

多くの本格派ライダーの憧れを集めるのと同時に、初心者からお子様連れのファミリーやシニアまで、走力や体力にあわせてどなたでも楽しめるイベントです。

2025年は新ルートとして、美しいビーチで有名なハナウマ湾を望むルートが走行可能となりました。

新しいルートでは、25マイルの折り返し地点のサンディビーチに続く海岸沿いのハイウェイのライドが楽しめますので、短い距離で参加されるライダーにもハワイならではの海岸ビューを存分に楽しめます。

ホノルルセンチュリーライドは、1981年から開催されているハワイ最大かつ歴史ある自転車イベントで、様々な楽しい企画も用意されています。

関連イベントとして、より短い距離が楽しめるホノルル・アロハファンライド、急勾配の坂を上るヒルクライムチャレンジなども実施予定です。

大会当初から根付いているアクティビティ×自然×異文化交流というアドベンチャーツーリズムの要素をさらにパワーアップ、ファンライドイベントを通じた地域の文化と自然を体験する場を創出します。

スタート、フィニッシュとなるカピオラニ公園では、参加ライダーだけでなく、ローカルの人々や観光客、ファミリーも楽しめるフードマルシェやエンタメフェスも開催します。

また、好評の「VIPエントリー」を2025年も募集。

盛りだくさんの特典がついたVIPエントリーには、エントリー料金のほか、大会オリジナルのバイクジャージやバッグ、大会レセプションパーティーの参加、VIPテントの利用などがパッケージとなっています。

この大会のエントリーは、スポーツイベント参加申し込みサイト「GoPlay Event」で2025年9月5日(金)まで実施しています。

イベントの詳細、お申し込み方法や楽しみ方、ツアー情報などは公式サイトで案内しています。

■開催概要■

大会名称 : ホノルルセンチュリーライド2025

公式サイト : https://globalride.jp/honolulucenturyride/

開催日時 : 2025年9月28日(日) ※ハワイ州現地時間

スタート 午前6時15分(予定)

フィニッシュゲートクローズ 午後5時

主催 : Hawaii Bicycling League( https://www.hbl.org )

協賛 : オフィシャルエアライン 日本航空

コース : カピオラニ公園をスタートし、オアフ島の東海岸を北上、

スワンジービーチパークのエイドステーションで折返して

カピオラニ公園でフィニッシュ

距離 : 25マイル(約40km)、50マイル(約80km)、75マイル(約120km)、

100マイル(約160km)

記念品 : ホノルルセンチュリーライド2025参加Tシャツ、完走証(完走者のみ)

関連イベント: ホノルル・アロハファンライド、ヒルクライムチャレンジ、

ランバイク体験会(キッズ向け)などを予定。

参加資格 : 年齢制限無

但し、大会当日の年齢が18歳未満の方は保護者の承諾が必要

15歳以下の方は保護者の同伴、5歳以下の方は保護者との同乗が必要

申込方法 : スポーツイベント参加申し込みサイト「GoPlay Event」よりオンライン申込

https://www.goplayevent.com/

エントリー料: 第1期受付期間:2025年5月31日(土)まで

第2期受付期間:2025年6月1日(日)〜2025年9月5日(金)

【エントリー種別と料金】

<一般エントリー>

●大人(大会当日年齢が18歳以上)

割引なし:

第1期 ¥21,000

第2期 ¥24,000

グローバルライド会員*(グローバルライドメルマガ登録の方):

第1期 ¥19,000

第2期 ¥22,000

JAL割引(ご参加にあたりJAL便ハワイ線利用の方):

第1期 ¥19,000

第2期 ¥22,000

JAL割引+グローバルライド会員:

第1期 ¥17,000

第2期 ¥20,000

●子供(大会当日年齢が17歳以下)

第1期 ¥7,000

第2期 ¥9,000

<VIPエントリー>

●大人(大会当日年齢が18歳以上)

割引なし:

第1期 ¥53,000

第2期 ¥56,000

グローバルライド会員(グローバルライドメルマガ登録の方):

第1期 ¥45,000

第2期 ¥48,000

JAL割引(ご参加にあたりJAL便ハワイ線利用の方):

第1期 ¥45,000

第2期 ¥48,000

JAL割引+グローバルライド会員:

第1期 ¥43,000

第2期 ¥46,000

*グローバルライドについては、グローバルライド・オフィシャルサイト( https://globalride.jp/ )を確認してください。

<VIPエントリー特典について>

VIPエントリーには以下が含まれます

●エントリー料金

●ホノルルセンチュリーライド2025 オリジナルバイクジャージ

●VIPレセプションパーティー(9月26日開催予定)

●スタート前軽食サービス

●VIPテント利用

●完走証ラミネートサービス ほか

<ハワイでのレイトエントリー料金>

2025年9月26日(金)、27日(土)、28日(早朝):大人$180、子供$60

*ホノルルセンチュリーライド2025参加Tシャツは数に限りがあります。

レイトエントリーについては、ご希望のサイズ含めTシャツが用意できない場合があります。

<JAL便利用特典>

ハワイ渡航にJAL便を利用の方には、上記エントリー料金の割引のほか、ひとり1台の自転車運搬無料サービスを予定しています。

詳細は決定次第公式サイトで案内します。

