PARCOÀ¾´Û3³¬¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ªXEXYMIXÌ¾¸Å²°Å¹

「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」の名古屋店は、2025年3月8日(土)に名古屋PARCO西館3階にリニューアルオープンしました。

XEXYMIX名古屋店

「XEXYMIX(ゼクシィミックス)」の名古屋店は、2025年3月8日(土)に名古屋PARCO西館3階にリニューアルオープン。

名古屋店は、これまで東館1階に店舗を構えておりましたが、リニューアルのため2024年1月末をもって一時閉店。

今回、新たな空間でお客様をお迎えする準備が整いました。

XEXYMIXは、ECを中心に展開しながらも、日本国内で4店舗を展開する人気ブランド。

スタイリッシュで機能性に優れたアイテムが支持を集め、フィットネスシーンだけでなく、デイリーウェアとしても幅広く愛用されています。

リニューアルオープンを記念し、ご来店いただいたお客様に向けた特別なノベルティや限定アイテム、購入者特典のクーポンなど様々な特典を用意しています。

◇オープン記念としてノベルティや特典を用意

※特典の内容は、予告なく変更する場合があります。

【税込20,000円以上購入者特典】

ヒップカバー半袖トップスをプレゼント

※お色はお選びいただけません。

【レギンス2枚以上購入の方】

シームレスショーツをプレゼント

※サイズは選べます。

ノベルティプレゼント

【ウェア購入者特典】

リサイクルバッグプレゼント

※ショッピングバッグとしてお渡しします。

【購入者全員特典】

4月に名古屋店で使用いただけるクーポンを配布

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※詳細はスタッフにお声がけください。

■XEXYMIX NAGOYAについて

場所 : 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1

名古屋PARCO西館3F

オープン : 2025年3月8日(土)

営業時間 : 10:00〜21:00

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post PARCO西館3階にリニューアルオープン!XEXYMIX名古屋店 appeared first on Dtimes.