CITEN UNITED ARROWSが東海地区初出店！mozo ワンダーシティ「 第一弾リニューアル」

「mozo ワンダーシティ」は、2025年3月から12月にかけて大幅なリニューアルを実施します。

mozo ワンダーシティ「 第一弾リニューアル」

「mozo ワンダーシティ」は、2025年3月から12月にかけて大幅なリニューアルを実施。

第一弾リニューアルとなる2025年3月19日(水)までに、東海地区初出店となる飲食店舗を含む19店舗、3月末までに3店舗がオープンします。

また、館内アメニティのアップデートとして、このモールの人気スポットである子どもの無料遊び場「こどもぞ」を合計3カ所新設し、お子さま連れのご家族にとってさらに居心地の良い空間を提供します。

さらに、第二弾リニューアル(2025年4月下旬)では、東海地区初出店となる「バンダイナムコ Cross Store」を含む14店舗がオープン予定です。

これにより、お買物だけではなくエンターテインメント要素を取り入れた多彩なショッピング体験を通じ、訪れるすべての方に特別な時間をお届けします。

■広告展開:ムーディ勝山さんを起用!

リニューアル告知においては、お笑い芸人のムーディ勝山さんをイメージモデルに起用し、TVCMやSNSを活用したプロモーションを展開します。

・第一弾TVCM:2025年3月15日(土)より放映開始

・第二弾TVCM:4月ごろ放映予定

また、SNSを活用した告知やCMメイキング動画の公開、館内フォトスポットの設置など、来場者が楽しめる企画も順次展開予定です。

リニューアルキービジュアル

■3月の主なオープン店舗

以下は、第一弾リニューアルでオープンする注目店舗の一部です。

【東海地区初出店】

CITEN UNITED ARROWS(シテン ユナイテッドアローズ)

新店[2F] レディス・メンズ・バッグ・雑貨

〜FUTURE ESSENTIALS.〜これからの良い服って、なんだろう。

「CITEN」は新たな時代の、新たな視点・支点・始点です。

(3月19日(水)オープン)

CITEN UNITED ARROWS

SALVATORE CUOMO Cafe(サルヴァトーレ クオモ カフェ)

新店[1F] イタリアン

サルヴァトーレの新しいコンセプト「SALVATORE CUOMO Cafe」はナポリピッツァ世界大会で3年連続入賞するなど、自慢のナポリピッツァに加え、本格的なイタリアンやデザートを気軽に楽しめます。

ピッツァやパスタはお持ち帰りにも対応していますので、ご家庭でもサルヴァトーレの味を楽しめます。

(3月19日(水)オープン)

SALVATORE CUOMO Cafe

焼きあご塩らー麺たかはし

新店[1F] ラーメン

トビウオ生原料から、加工、調理を経て一杯のらー麺が完成するまで一貫して本物を追求する、唯一無二の焼きあご専門ブランドです。

(3月19日(水)オープン)

焼きあご塩らー麺たかはし

【その他の注目店舗】

UNITED ARROWS green label relaxing(ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング)

新店[1F] メンズ・レディス・キッズ

程よいトレンド感で自分らしいスタイルが見つかる、様々な場面にフィットする服と雑貨のブランド。

(3月19日(水)オープン)

UNITED ARROWS green label relaxing

New Balance(ニューバランス)

新店[1F]メンズ・レディス

1906年にボストンで誕生したアスレチックブランド。

履いた人に“新しい(new)、バランス(balance)”感覚をもたらすことが社名の由来。

(3月28日(金)オープン)

New Balance

CIAOPANIC TYPY(チャオパニックティピー)

[3F]メンズ・レディス・キッズ・ユニセックス

古き良きアメリカのオーセンティックでベーシックなファッションを軸とし、現代的な新しい感覚を取り入れた背伸びしないちょうどよいスタイルを提案するブランドです。

(3月19日(水)オープン)

CIAOPANIC TYPY

coen(コーエン)

移転[3F] レディス・メンズ

「遊びのデザイン」をコンセプトに掲げ、カジュアルマインドでファッションとライフスタイルを提案するブランドです。

(3月19日(水)オープン)

coen

RANDA(ランダ)

新店[2F] レディス・シューズ・バッグ・アクセサリー

Urban Feminine 自身のムードやTPOに合わせて自由にスタイルを楽しみたい。

そんな女性に向け、常に今を意識した遊び心のあるデザインでアーバナイズしたトータルファッションを提案します。

(3月28日(金)オープン)

RANDA

ALBION DRESSER(アルビオンドレッサー)

新店[2F] コスメ・雑貨

“キレイを自由に”をコンセプトにALBIONがつくったセレクトコスメショップ。

ALBIONをはじめとするコスメとこだわりのセレクト雑貨をラインアップ。

自由に見て、自由に試せる、あたらしいときめきに満ちた場所でとっておきのキレイを見つけませんか?(3月19日(水)オープン)

ALBION DRESSER

■館内アメニティの充実:家族でたのしめる空間づくり

第一弾リニューアルでは、お子さま連れのご家族がさらに快適に過ごせる館内アメニティの充実を図ります。

「こどもぞ」のパワーアップ

当モールの人気スポット「こどもぞ」がさらに進化!雨天でも安心して遊べる無料遊び場を3階と4階に以下の新エリアを3カ所新設します。

こどもぞ「もぞのおか」 [4F]

小さなお子様が安全に遊べる丘型遊具。

おやまにのぼったり、おおきなベンチでくつろいだり、親子でゆったりと過ごせる場所です。

ここに住んでいるmozoの住人を探してみてくださいね。

製作:株式会社エイムクリエイツ

こどもぞ「もぞのおか」

こどもぞ「タッチ」 [3F]

「リトルプラネット」のデジタル遊具を導入し、未来感あふれる体験を提供。

「リトルプラネットの魔法を、どこにでも。」をコンセプトに、探求心をくすぐる未来感あふれるデジタル体験が可能です。

タッチで数字を繋げる算数パズルなど、14種の様々な体験ができます。

製作:株式会社リトプラ

こどもぞ「(名称未定:公募予定)」 [4F]

木製のシンボルオブジェ兼遊具。

名称は今後公募予定。

生命の胎動を無垢の木で表現したシンボルオブジェ。

子どもの遊具であり、みんなが集うベンチにもなる、賑わいとわくわくが生まれる「こどもぞ」オリジナルの創作アートを楽しめます。

製作:株式会社アプティ&Fy design studio

■産学連携プロジェクト:大学生と作る商業施設の家具

名古屋芸術大学の学生と共同で、長野県根羽村の無垢材を利用し成形合板という手法で家具を制作しました。

スペースデザインコースの学生7人によるコンペを開催し、最終コンペで選ばれた作品「Threpton(スリプトン)」は、1年間イーストコートで利用されます。

ぜひ学生たちの素晴らしい作品を体感ください。

■第二弾リニューアル:バンダイナムコCross Storeが東海地区初出店!

バンダイナムコ Cross Storeが東海地区に初出店。

2025年4月下旬には、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store」がオープン予定です。

「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコのグループ会社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるリアルタッチポイントとして、さまざまなコンテンツとお客さまが施設を通じてクロスして生まれる新たなエンターテインメント体験を提供します。

4月23日(水)にはメディア向け内覧会も開催予定です。

(詳細は後日案内)

バンダイナムコ Cross Store ロゴ

■mozo ワンダーシティ施設概要

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積:約107,000m2 延床面積:約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00

レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

■mozo ワンダーシティ位置図

map

