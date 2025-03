¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡ª¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï¡¡¥ß¥ó¥Á¥¿¥¤¥×¡Ù

マイセンファインフードは、カップめんに対する罪悪感を減らし、栄養価値とボリュームをアップする植物性の大豆ミート『マシマシの種 ミンチタイプ』を2025年4月7日(月)から全国にて新発売します。

マイセンファインフード『マシマシの種 ミンチタイプ』

発売日:2025年4月7日(月) (3月10日(月)より一部先行発売)

価格:オープン

販売チャネル:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、商品サイト( https://joygreen.jp/pages/mashimashinotane )など

マイセンファインフードは、カップめんに対する罪悪感を減らし、栄養価値とボリュームをアップする植物性の大豆ミート『マシマシの種 ミンチタイプ』を2025年4月7日(月)から全国にて新発売。

【商品特長】

・カップめんにそのまま入れて使える、“カップめん専用”の便利な大豆ミート商品です!

・カップめんにそのまま入れて、3分待つだけ。

具のボリューム感も満腹感もアップします。

・大豆からできている『マシマシの種』1食分10gで、たんぱく質4.9g、食物繊維1.8g(レタス約1/2個分)※。

カップめんの栄養バランスを高めることができます。

(※レタス可食部200gを約1個分として試算)

・玄米と緑茶抽出物(カテキン)を使用し、大豆のクセを抑えています。

・パッケージは、チャック付きの袋タイプ。

常備できるので、家でも会社でも、思いたった時にカップめんにそのまま入れて使える大変便利な商品です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カップめんの栄養バランスを高められる!マイセンファインフード『マシマシの種 ミンチタイプ』 appeared first on Dtimes.