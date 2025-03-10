¡ØÅÚº½ºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ë³¨²è¡¦ºîÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ù ¹âÃÎ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸2¿Í¤¬Í¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¯¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÅÚº½ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³¨²è¤äºîÊ¸¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸2¿Í¤¬Í¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¡¢3·î10Æü¤Ë³Ø¹»¤ÇÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤«¤é¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤¹¡£
²ûÃæÅÅÅô¤Ë¥é¥¸¥ª¡¢Èó¾ï¿©¤ò»ý¤Ã¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿³¨²èºîÉÊ¤Ë¡¢¹âÃÎ¤ÎÅÚº½ºÒ³²¤ÎÎò»Ë¤äÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿ºîÊ¸¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÅÚº½ºÒ³²¤Ë´Ø¤¹¤ë³¨²è¡¦ºîÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î±Ê茺¼ëè½¤µ¤ó¤È4Ç¯À¸¤ÎÃæ»³ÃÒ¿Ò¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é3600ºîÉÊÍ¾¤ê¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÈÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ64ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Êº½ËÉÉô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£