¥Ð¡¼¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç·×6ÉÊÅÐ¾ì¡ª¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¡ØSOY PROTEIN¡Ü(¥½¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥×¥é¥¹)¡Ù

マイセンファインフード『SOY PROTEIN+(ソイプロテインプラス)』

マイセンファインフードは、大豆生まれのプロテインバー『SOY PROTEIN+(ソイプロテインプラス)』を、2025年3月10日(月)より全国にて販売中です。

フレーバーは、スパイシーカレー、てりやき、柚子こしょうの3種類。

形状はバーとブロックの2タイプの計6品展開です。

左から「SOY PROTEIN+」ブロックタイプ スパイシーカレー/

同 バータイプ スパイシーカレー/同 ブロックタイプ てりやき/

同 バータイプ てりやき/同 ブロックタイプ 柚子こしょう/

同 バータイプ 柚子こしょう

【商品特長】

・たんぱく質と食物繊維に加え、乳酸菌も同時に摂れる!カラダにうれしい新しいプロテインバーです。

・亀田製菓が長年研究開発をしているお米由来の植物性乳酸菌K-1を100億個配合(※1)しています。

(※1配合時の菌数)

・バータイプ1本に、たんぱく質は約10g、食物繊維はレタス約1個分(※2)が含まれています。

(※2レタス可食部200gを約1個分として試算)

・食事の代わりにもなるようしっかりと味付けした3種類のフレーバー展開です。

・玄米を加えることで、大豆のクセを抑えています。

【SOY PROTEIN+ 商品概要】

1.商品名

「SOY PROTEIN+」 バータイプ スパイシーカレー

「SOY PROTEIN+」 バータイプ てりやき

「SOY PROTEIN+」 バータイプ 柚子こしょう

「SOY PROTEIN+」 ブロックタイプ スパイシーカレー

「SOY PROTEIN+」 ブロックタイプ てりやき

「SOY PROTEIN+」 ブロックタイプ 柚子こしょう

2.発売日

2025年3月10日(月)

3.希望小売価格(税抜)

バータイプ 250円

ブロックタイプ 350円

4.販売チャネル

全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、商品サイトなど

