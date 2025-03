レディースブランド「 emmi(エミ) 」から、「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」との別注スニーカーと、エクスクルーシブカラーのトラックスーツが登場。3月20日(木)の全国発売に先駆け、emmi公式オンラインストアとECサイト『USAGI ONLINE』にて、先行販売がスタートしました。今回紹介する商品だけでトータルコーディネートも楽しめる、ここでしか手に入らないadidas Originalsの特別なアイテムをぜひチェックして。

「emmi×adidas Originals」エクスクルーシブコレクションが登場「emmi」から登場したのは、adidas Originalsのクラシックスニーカー『SL 72』 の初別注品と、エクスクルーシブカラーのトラックスーツ。スニーカーはクリアなアイボリーをベースに、柔らかな色味で足元を軽やかに見せてくれそうですね。また、リサイクル素材で作られた「トラックスーツ」がemmiだけの限定カラーで登場。それぞれ単品でも、組み合わせても、さまざまな着こなしを楽しめますよ。アクセントの“ブルー”が爽やかさをプラス1972年に、世界の大舞台で競うアスリートを支えるために誕生したadidas Originalsのクラシックスタイル「SL 72」。「SL」は“スーパーライト(=超軽量)”を意味しており、軽いのが特徴です。独特の風合いのシュータンや、ギザギザとしたアウトソール&スリーストライプスなど、ところどころにスポーツのルーツを感じさせますね。別注モデル「【adidas Originals for emmi】SL72RS」(税込1万4300円)は、クリアなアイボリーをベースに、スエードやナイロン、スリーストライプスのヌバックといったさまざまな素材が使われた、奥行きのあるデザインが特徴のスニーカーです。また、明るくて柔らかなカラー使いもポイント。adidasを象徴するような鮮やかなブルーをアクセントに、ゴールドのロゴでemmiらしい聡明さも表現されています。サイズは22.5〜28.5cmと幅広く、メンズも履くことができますよ。※メンズサイズの取り扱いは、オンラインストアと一部店舗のみ。スポーティーなトラックスーツも、限定カラーでよりおしゃれにリサイクル素材を100%使用した、emmi限定カラーの「【adidas Originals for emmi】FIREBIRD LOOSE TRACK TOP」(税込1万2100円)。adidas Originalsの「ファイヤーバード トラックスーツ」が、emmiらしいニュアンスカラーになって登場しました。デザインは、袖のスリーストライプスや胸元のロゴなど、adidasの長年による伝統を受け継ぎつつ、リラックスした雰囲気を生むルーズシルエットに。光沢のあるトリコット生地を使用した、クラシックな見た目に注目です!「【adidas Originals for emmi】FIREBIRD LOOSE TRACK PANTS」(税込1万1000円)も、リサイクル素材を100%使用して作られています。動きやすく、なめらかなトリコット生地を使用した、ゆったりめなシルエットが特徴。ファッション性と快適さを兼ね備えているので、お出かけや忙しい日にも活躍すること間違いないですね。また、スマホや鍵が入るジップポケットも付いており、何かと便利なのもポイントです。サイズはジャケットとパンツ、どちらもXS・S・Mの3種類です。春のおしゃれはスポーティーで楽しも!emmiとadidas Originalsのエクスクルーシブアイテムは、初別注の『SL 72』には特に注目したいところ。なじみのいいベーシックなカラーでありながらも、チラッと見えるブルーがアクセントになっていてかわいらしいですね。スペシャルカラーのトラックスーツと合わせて、スポーティーなファッションを楽しんでみてはいかが?「emmi」公式オンラインストアhttps://emmi.jp/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース