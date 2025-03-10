Ãæ¹ñ¡¢À¯¶¨²ñµÄ¤¬ÊÄËë¡¡¡Ö¼Ò²ñ°ÂÄê¡×ÁÊ¤¨
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡á¹ñ²ñ¡Ë¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÀ¯½õ¸Àµ¡´Ø¡¢¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡ÊÀ¯¶¨¡ËÂè14´üÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÂè3²ó²ñµÄ¤¬10Æü¡¢ËÌµþ¤ÇÊÄËë¤·¤¿¡£¶¦»ºÅÞ½øÎó4°Ì¤Î²¦ÞöÇ«À¯¶¨¼çÀÊ¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢ºòÇ¯Áê¼¡¤¤¤ÀÌµº¹ÊÌ»¦½ý»ö·ï¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê°Ý»ý¡×¤Î¤¿¤á¡¢À¯¶¨¤¬¸¦µæ¤ä½õ¸À¤Ç¹×¸¥¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤éºÇ¹â»ØÆ³Éô¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²¦»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢ÊÆ²¤¤È°Û¤Ê¤ëÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¡ÖÃæ¹ñ¼°¸½Âå²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¬»ØÆ³Éô¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£