¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¡È¥Ë¥»¥â¥Î¡É¥°¥ê¥ë¡×¤òË×¼ý!? ¥È¥è¥¿¡ÈÉ÷¡É¤½¤Ã¤¯¤ê¥Ñ¡¼¥Ä¤â¡ÖÍ¢Æþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡× ÀÇ´Ø¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¡×ÄÌ´Øº¹¤·»ß¤á¾õ¶·¤òÈ¯É½ ¡Öµ¶Êª¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×¿åºÝ¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤Ø
¥Ñ¥Á¥â¥ó¤ÏÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¡ÈË×¼ý¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡ÀÇ´Ø¤Î¸ø¼°X¡Ö¥«¥¹¥¿¥à·¯¡×¤Ï2025Ç¯3·î7Æü¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÌç»ÊÀÇ´Ø¡ÊËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡Ë¤òÄÌ´Ø¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡ÖÃÎÅªºâ»º¿¯³²ÊªÉÊ¡×¤Îº¹¤·»ß¤á¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¥Ñ¡¼¥Ä¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìç»ÊÀÇ´Ø¤ÏÁ´¹ñ9¤«½ê¤ÎÀÇ´Ø¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿Í¤ÈÊª¤Î¸¼´Ø¸ý¡É¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶å½£¤ÎÅìÂ¦¤ª¤è¤Ó»³¸ý¸©Á´°è¤ò´É³í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ËË×¼ý¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ¡Ê45Ëç¡Ë
¡¡2024Ç¯¤Ç¤Ï¡¢¾¦É¸¸¢¤ä°Õ¾¢¸¢¤Ê¤ÉÃÎÅªºâ»º¤ò¿¯³²¤¹¤ëµ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¡Ë¤äÌÏÊïÉÊ¤ÎÄÌ´Ø¤òº¹¤·»ß¤á¤¿·ï¿ô¤¬4Ëü5375ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ21.2¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç4ËüÅÀ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²ÙÊª¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¸µ¤ÏÃæ¹ñ¤¬Á´ÂÎ¤Î47.4¡ó¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬²áµîºÇ¹â¤Î35¡ó¤òµÏ¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÉÊÌÜ¤Ï°áÎà¤Ç1Ëü539ÅÀ¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÌó2.5ÇÜ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«·¤Îà¤ä¥Ð¥Ã¥°Îà¡¢Ë¹»ÒÎà¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡Ê¼«Æ°¼ÖÉÕÂ°ÉÊ¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¯Á÷¸µ¤¬¹ñ³°¤ÎÉÊÊª¤â¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³¤³°À½¤Î°Â²Á¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÁõÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µöÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ò¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÄÌ¾ï¡¢Áö¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë¶¯ÅÙÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»ö¸Î¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¹½Â¤¤äÇ³¤¨¤¿ºÝ¤ËÍÆÇ¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤ÁÇºà¤Ê¤É¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤ò¶ËÃ¼¤ËÍÞ¤¨¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÂÁ´Àß·×¤¬Á´¤¯¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ö¸Î¤Ë»ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÎÅªºâ»º¿¯³²ÊªÉÊ¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î»ñ¶â¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÈÈºáÁÈ¿¥¤Ø²ÃÃ´¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2021Ç¯¤Î¾¦É¸Ë¡¤ª¤è¤Ó°Õ¾¢Ë¡²þÀµ¤Ç¡¢³¤³°¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÌÏÊïÉÊ¤òÍ¹Á÷Åù¤Ë¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¹Ô°Ù¤Ï¡¢¾¦É¸¸¢¤ª¤è¤Ó°Õ¾¢¸¢¤Î¿¯³²¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î²½¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤Ë¤Ï´ØÀÇË¡¤â²þÀµ¤µ¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÏÊïÉÊ¤Ï°ìÀÚÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÇ´Ø¤Ç¤â¡¢2022Ç¯10·î¤«¤éÌÏÊïÉÊ¤Î¿åºÝ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ç»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºË×¼ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º¹¤·»ß¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿µ¶Êª¤Î¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥¹¥º¥¤Îµ¶Êª¤Î¥Û¡¼¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢TRD¤Î¥í¥´¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÄÌ´Øº¹¤·»ß¤á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹µ¶Êª¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¥ï¥ó¡ª¡×¤È¤·¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÀÇ´Ø¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉÔÀµÌôÊª¤ä·ý½Æ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ°ÊªÉÊ¡¢ÅðÆñ¼ÖÉÔÀµÍ¢½Ð¤Ê¤É¤Î¿åºÝ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌ¤«¤é¤ÎÌ©Í¢¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥µ¥¤¥È¤äÌ©Í¢¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö0120-461-961¡Ê¥·¥í¥¤¡¦¥¯¥í¥¤¡Ë¡×¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£