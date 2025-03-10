Åö»þ6ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¡¡Èï¹ð¤Î½÷(50)¡Ö»¦°Õ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¡¡¹â¾¾ÃÏºÛ
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿½»Âð¡¡¹áÀî¡¦¾®Æ¦ÅçÄ®¡¡2024Ç¯4·î
¡¡2024Ç¯4·î¡¢¹áÀî¸©¾®Æ¦ÅçÄ®¤ÇÅö»þ6ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬10Æü¡¢¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ðÂ¦¤Ï¡Ö»¦°Õ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹áÀî¸©¾®Æ¦ÅçÄ®¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊºÛÈ½½ê¤ÏÈï¹ð¤Î»áÌ¾¤òÈëÆ¿·èÄê¡Ë
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¹áÀî¸©¾®Æ¦ÅçÄ®¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þ6ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¶»¤ò¿ÏÊª¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¼¤Ï¡¢Á´¼£7Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î½÷¤Ï¡Ö»¦°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤Î¹Ô°Ù¤ÏÌµÍý¿´Ãæ°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£±¦¶»¤Î»É¤·½ý¤Ï¿¼¤µ3cm¤Û¤É¤ËÃ£¤·¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð»à¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÏÌ¼¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï»É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï3·î17Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£