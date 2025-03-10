ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡£±½µ´Ö¤Ï°ú¤­Â³¤­¹â¿å½à¤â¡¢°ìÃÊ¤Î¾å¾º¤Ï°ìÉþ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡12.04¡¡9.56¡¡12.49¡¡8.23
1MO¡¡11.84¡¡8.70¡¡11.98¡¡8.15
3MO¡¡10.95¡¡7.88¡¡11.08¡¡7.60
6MO¡¡10.60¡¡7.65¡¡10.79¡¡7.65
9MO¡¡10.35¡¡7.63¡¡10.60¡¡7.78
1YR¡¡10.09¡¡7.57¡¡10.42¡¡7.85
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡12.12¡¡9.94¡¡8.28
1MO¡¡12.02¡¡10.20¡¡8.12
3MO¡¡11.31¡¡9.71¡¡7.35
6MO¡¡11.11¡¡9.83¡¡7.38
9MO¡¡10.98¡¡9.95¡¡7.46
1YR¡¡10.83¡¡9.92¡¡7.45
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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